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Başkan Aktaş’tan gençlere altın değerinde öğütler

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 18:15 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Uludağ Üniversitesi’nde gerçekleştirilen ‘Gençlik Ekonomik Forumu’nda öğrencilere, geleceklerine dair hedef koymalarını ve bu doğrultuda samimiyetle çalışmalarını önerdi.

Başkan Aktaş’tan gençlere altın değerinde öğütler

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Uludağ Üniversitesi’nde gerçekleştirilen ‘Gençlik Ekonomik Forumu’nda öğrencilere, geleceklerine dair hedef koymalarını ve bu doğrultuda samimiyetle çalışmalarını önerdi. Aktaş, gençlerin azim ve emekleriyle Türkiye’nin geleceğe emin adımlarla yürüyeceğini de belirtti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Uludağ Üniversitesi (UÜ) İktisat Topluluğu tarafından Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ‘Youth Economic Forum 2018 -YEF’18’ programında gençlerle bir araya geldi. Üniversite öğrencilerini Türkiye ekonomisine yön veren yüzlerle buluşturan foruma konuşmacı olarak katılan Başkan Aktaş, hem kendi yaşamına, hem de mesleki ve siyasi tecrübelerine dair paylaşımlarda bulundu.
Kendisinin de Uludağ Üniversitesi mezunu olduğunu hatırlatarak, ‘Girişimcilik, Gençler ve Siyaset Üçgeni’nde yaşamından örnekler veren Başkan Aktaş, gençlere, geleceklerine dair hedef koymalarını önerdi. Öğrencilerin sorularını da cevaplayan Başkan Aktaş, “Gençlerimizin azmi ve emekleriyle ülkemiz, gelecek hedeflerine emin adımlarla yürüyecek. Tecrübe, çok önemli. Öğrencilik çok güzel ve keyifli olur. Ancak yaz dönemlerinde çalışmak da insana, geleceği için çok önemli tecrübeler kazandırıyor. Gençlerimizin hayat boyu felsefesi şu olsun, samimi olsunlar. Samimiyetle, aşkla ve heyecanla yapılan her iş mutlaka değer bulur” dedi.
Başkan Aktaş, üniversite okumanın insan için bir kazanç ve bugünün şartlarında ise adeta zorunluluk olduğunu ifade ederek, “Okuldan sonra koskoca bir dünya var. Acayip fırsatlarla ve imkanlarla karşılaşılıyor. Ancak, gençlerimizin ne istediklerine karar vermeleri ve hedef koymaları, samimiyet ve gayretle hayallerinin peşinde koşmaları, istedikleri konuda uzmanlaşmaları lazım. En güzel yıllar, öğrencilik yılları. ’Bitmez bu okul’ derdim, bugün bakıyorum, okul biteli 25 yıl olmuş. Zaman çabuk geçiyor. Çok yönlü düşünmeli, yabancı dillerini geliştirmeli gençlerimiz, kendilerine değer katmalı” diye konuştu.
Dinamik bir gençliğin yetiştiğini, Bursa’nın sorunlarını ve gündemini öğrencilerin de bildiğini söyleyen Başkan Aktaş, genç kuşağın, daha pratik bir hayatı düşündüğünü ve geçmişle değil gelecekle ilgilendiğini sözlerine ekledi.

Başkan Aktaş’tan gençlere altın değerinde öğütler

Başkan Aktaş’tan gençlere altın değerinde öğütler

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