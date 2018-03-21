Başkan Aktaş’tan öğrencilere altın değerinde nasihatler

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde yer alan KYK Emir Sultan Erkek Öğrenci Yurdu’nda öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyaretinde öğrencilere tecrübelerini aktaran Başkan Aktaş, üniversite yıllarının büyük avantaj olduğunu belirterek, gençlere bu dönemi en iyi şekilde değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu. Üniversite yıllarından hatıralarını öğrencilerle paylaşan Başkan Aktaş, yaklaşık bin 100 öğrencinin kaldığı yurtta gençlere önemli nasihatlerde bulundu. Farklı ülkelerden ve Türkiye’nin değişik şehirlerinden gelen, yaklaşık 76 bin öğrencinin Uludağ Üniversitesi’nde eğitim gördüğünü vurgulayan Başkan Aktaş, "Elimizden geldiği kadar öğrencilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ziyaretimizle devletimizin gücünü bir kez daha gördük. Üniversite okuduğumuz yıllara göre çok daha iyi imkanlarla karşılaştık. Zaman içerisinde diğer yurtlarımıza da ziyaretlerimiz olacak” dedi.

Üniversite mezuniyetinin önemli olduğunu ancak bu yılları değerlendirmek gerektiğini aktaran Aktaş, “Yabancı dil konusunu muhakkak halletmek gerekiyor. Eğitim aldığınız konularda kendinizi yetiştirin. Okullar bir şekilde bitiyor ve hep aynı diplomayı veriyorlar. Önemli olan, bu yılları dolu geçirebilmek. Bu ortamda olmak bile gençler için bir avantajdır. Birileriyle bir şeyleri paylaşmak, bana göre üniversite yıllarından kalan en büyük tecrübelerden biridir. Düzeninizi bozmayacak sosyal faaliyetlerde mutlaka yer alın” diye konuştu.

Ziyaretin sonunda öğrenciler Başkan Aktaş’a tablo hediye etti.