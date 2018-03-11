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Başkan Akyürek: “Alaeddin Tepesi ve Kılıçarslan Köşkü’ndeki çalışmalar Konya tarihini etkileyecek”

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 12:12 | Son Güncelleme

Alaeddin Tepesi üzerindeki restorasyonu devam eden Tarihi Kılıçarslan Köşkü’nde incelemelerde bulunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Alaeddin Tepesi’nde Konya tarihini etkileyecek bir çalışmanın yürütüldüğünü, Kılıçarslan Köşküyle ilgili yapılacak çalışmanın ilk etabının bu ay sonuna kadar tamamlanacağını ifade etti.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Alaeddin Tepesi üzerinde bulunan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu sürdürülen Tarihi Kılıçarslan Köşkü’nde incelemelerde bulundu.

Başkan Akyürek: “Alaeddin Tepesi ve Kılıçarslan Köşkü’ndeki çalışmalar Konya tarihini etkileyecek”

Alaeddin Tepesi üzerindeki restorasyonu devam eden Tarihi Kılıçarslan Köşkü’nde incelemelerde bulunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Alaeddin Tepesi’nde Konya tarihini etkileyecek bir çalışmanın yürütüldüğünü, Kılıçarslan Köşküyle ilgili yapılacak çalışmanın ilk etabının bu ay sonuna kadar tamamlanacağını ifade etti.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Alaeddin Tepesi üzerinde bulunan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu sürdürülen Tarihi Kılıçarslan Köşkü’nde incelemelerde bulundu. Alaeddin Tepesi’nde büyük bir proje yürüttüklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya tarihini etkileyecek bir çalışmanın ortaya çıkacağını kaydetti.
Konya’nın Selçuklu payitahtı bir şehir olduğunu ve köşkün bulunduğu alanın da yönetim merkezi olduğunu belirten Başkan Akyürek, Alaeddin Tepesinin de bu yönetim merkezinin mihverini oluşturduğunu anımsattı. Sultan Camisi, Sultan Sarayı ve etrafındaki yapılarla ilgili önemli bir çalışma yürüttüklerini söyleyen Başkan Akyürek, “Tarihi Alaeddin Sarayı’nın, Kılıçarslan Köşkü’nün bir burcu şekilleniyor. Kılıçarslan Köşküyle ilgili yapacağımız çalışmanın ilk etabı, inşallah bu ay sonuna kadar tamamlanacak. Ayrıca tarihi Konya Kalesinin surlarının ortaya çıkarılması çalışmasını yürütüyoruz. Konya, kalesi olan bir şehir. Bir dış kale var, bir iç kale var. Dış kale, Larende Caddesinden Beşyola, Alaeddin Tepesi çevresini yaklaşık 1 buçuk kilometre çevreleyen bir dış kale. Koruma amaçlı imar planımızda ileride Konya dış kalesinin de önemli bir bölümünün ortaya çıkarılmasına vesile olacak bir planlamayı gerçekleştiriyoruz. İç kalede de şu anda kazı çalışmamız devam ediyor. 10 gün içinde Anıtlar Kurulu’na, iç kale çalışmasıyla ilgili kazı yapılan bölüm projemiz sunulmuş olacak. Oranın da inşallah 2018 yılı içerisinde şekillenmesini arzu ediyoruz. Böylece Konya tarihi dokusu bir miktar daha ortaya çıkmış olacak. Alaeddin Tepesi’ndeki orduevi de yaptığımız protokolle kaldırıldı. Orada da bir arkeolojik alan oluşturulacak. Aynı zamanda Kılıçarslan Şehir Meydanı, Payitaht Müzesi, Kılıçarslan Köşkü, sultan mezarları, Alaaddin Cami bir bütün olarak şehrimize kazandırılacak” dedi.
Başkan Akyürek, çalışmalar nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Anıtlar Kurulu’na, vakıflara ve katkı yapan herkese teşekkür etti.

Başkan Akyürek: “Alaeddin Tepesi ve Kılıçarslan Köşkü’ndeki çalışmalar Konya tarihini etkileyecek”

Başkan Akyürek: “Alaeddin Tepesi ve Kılıçarslan Köşkü’ndeki çalışmalar Konya tarihini etkileyecek”

Başkan Akyürek: “Alaeddin Tepesi ve Kılıçarslan Köşkü’ndeki çalışmalar Konya tarihini etkileyecek”

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