Başkan Akyürek Hadim’de yatırımları inceledi, halkla buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, yatırım incelemeleri, Yerel Buluşmalar ve çeşitli programlar kapsamında Hadim’i ziyaret etti.

Başkan Tahir Akyürek, Hadim programı kapsamında ilk önce ilçe belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen ve teşkilat mensupları, muhtarlar, STK temsilcileri ve ilçe sakinlerinin katıldığı Yerel Buluşmalar programına katıldı. Burada yaptığı konuşmada Türkiye’nin yaptığı Afrin Harekatına değinen Başkan Akyürek, harekatın bölgedeki zulmü ve Türkiye’nin önüne çıkarılmak istenen engelleri ortadan kaldırmak için yapıldığını söyledi. Başkan Akyürek, “Son ordusudur İslam’ın, umudunu ortadan kaldırmaya çalışanlara fırsat vermemek için şu anda mücadele ediyoruz. Bu vesileyle şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlık ve sıhhat diliyoruz. Konya bu yüksek idealin önemli parçalarından birisidir. Çünkü Anadolu’nun vatan edilmesinde Selçuklu ecdadımız, Konya merkezli olarak bu coğrafyada büyük bir mücadele vermişler. Bizim de bu vatan toprağının her parçasına sahip çıkma, her metrekaresini imar etme, her insanının problemini çözme sorumluluğumuz var” diye konuştu.

“Şu ana kadar Hadim’e 51 milyon lira yatırım yaptık”

Son 4 yılda Yeni Büyükşehir oluşumunda çok önemli çalışmalara imza attıklarını söyleyen Başkan Akyürek, “Şu ana kadar Hadim ilçemize, Şehir Konağı hariç, 51 milyon liralık yatırım yaptık. Hadim ilçemize Yeni Büyükşehir kuruluş döneminde Konya’nın önemli bir desteğini sağlamış oluyoruz” dedi. Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu da, bölgeye ve ilçeye son 10 yılda yapılan yatırımların 80 yılda yapılanların 10 misli olduğunu belirterek, “İlçemize devlet ve Büyükşehir Belediyesi olarak gelen yatırımın toplamı 2 milyar lira civarında. Ben, Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Başbakanımız Binali Yıldırım’a ve önceki dönem Başbakanımız Ahmet Davutoğlu’na teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemiz de daha Büyükşehir Yasası uygulamaya konmadan önce bile bizlere destek oluyor ve yatırım yapıyordu, başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Programda son olarak söz alan AK Parti Konya İl Başkanvekili Lokman Özturhan ise Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’in Türkiye’de Büyükşehir Yasası’na en büyük desteği veren başkanlardan biri olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Hadim Programı çerçevesinde Hadim İmam Hatip Ortaokulu’nu da ziyaret etti. Burada kendisini karşılayan okul yöneticisi, öğretmen ve öğrencilerle bir süre sohbet eden Başkan Akyürek, öğrencilere önemli tavsiyelerde bulunduktan sonra sınıfları da ziyaret etti. Hadim’e kazandırılan prestij caddede de incelemelerde bulunan ve ilçeye kazandırılan otobüsün hizmete sunulması programına katılan Başkan Akyürek, “Muhammed Hadimi Hazretleri Türbesi ve Hadimi Camisinin bulunduğu alanda ilçe belediyemizle birlikte yeni düzenlemeler yaptık. Buradan başlayan, şehir merkezini içine alan ana caddenin ise prestij cadde haline gelmesini sağlamaya gayret gösterdik. Burada çok sayıda köyden mahalleye dönüşen alan var. Toplu ulaşım açısından da ihtiyaca cevap vermesi için planlamalar yapıldı. Yeni bir otobüsü daha Hadim bölgesine hizmet vermesi için ilçemize teslim ediyoruz. Yaklaşık 700 bin TL maliyeti olan otobüsümüze kazasız belasız yolculuklar diliyoruz” diye konuştu.

Akyürek Sivri Tepe Şehir Parkı’nı inceledi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve beraberindekiler Hadim ziyareti kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak olan Sivri Tepe Şehir Parkında da incelemelerde bulundu. Başkan Akyürek, “Burası Hadim’in hakim noktası. Özellikle yaz aylarında yoğun ziyaretçi alacağı düşünülüyor. Sosyal tesisi, kafeteryası, kamelyaları, ağaçlandırması ile Hadim’e renk getirecek bir yatırıma burada imza atılıyor. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve beraberindekiler Hadim programında ayrıca geçtiğimiz günlerde vefat eden AK Parti Kurucu İlçe Başkanı Ali Singil’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.