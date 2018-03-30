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Başkan Akyürek: ”İstikametiniz hep doğru olsun”

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 13:12 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanarak eğitime açılan Hocacihan İmam Hatip Ortaokulu’nu ziyaret ederek, Medeniyet Okulu etkinlikleri kapsamında öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanarak eğitime açılan Hocacihan İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret ederek, Medeniyet Okulu Değerler Eğitimi Programı’na katıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanarak eğitime açılan Hocacihan İmam Hatip Ortaokulu’nu ziyaret ederek, Medeniyet Okulu etkinlikleri kapsamında öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanarak eğitime açılan Hocacihan İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret ederek, Medeniyet Okulu Değerler Eğitimi Programı’na katıldı. Okul Müdürü Cafer Özer, okul yönetimi ve öğrenciler tarafından Türk bayraklarıyla karşılanan Başkan Akyürek, okul bahçesinde öğrencilerle bir süre sohbet etti. Okulun Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlandığını hatırlatan Başkan Akyürek, okulun her türlü ihtiyacını karşılamaya devam edeceklerini söyledi.

“İyi insan olmayı hayatınız boyunca unutmayın”
Okulda düzenlenen Medeniyet Okulu Değerler Eğitim Programı’na katılan Başkan Akyürek, Medeniyet Okulu Projesi ile öğrencilere iyi insan olmayı öğretmeye gayret gösterdiklerini hatırlatarak, öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu. Başkan Akyürek, “Doktor olabilirsiniz, mühendis, işçi, memur olabilirsiniz. Mesleğin kötüsü yoktur. Ama en önemlisi iyi insan olmaktır. İyi bir insan olmadıktan sonra ülkeye, millete ve topluma zarar verirsiniz. İyi insan olmayı hayatınız boyunca unutmayın. Doğru sözlü, doğru fikirli, ailesine, dinine, inancına milletine bağlı insanlar olacaksınız. Şaka için bile olsa birbirinize yalan söylemeyin. Söz verirseniz sözünüzde mutlaka durun. Eğer bir vaatte bulunursanız onu mutlaka yerine getirin. Büyüklerinize, hocalarınıza saygılı olun, onların sözlerini dinleyin ve istikametiniz hep doğru olsun. Medeniyet Okulu Projemizde de ünite dergilerinden yayınlara ve tiyatro gösterilerine kadar buna yönelik etkinlikler yapıyoruz” dedi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Medeniyet Okulu Programı’nın ardından okulda görev yapan öğretmenlerle de bir araya geldi. Hocacihan İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Cafer Özer, ziyaretleri dolayısıyla Başkan Akyürek’e teşekkür etti ve öğrenciler tarafından yapılan bir resmi hediye etti.

Başkan Akyürek: ”İstikametiniz hep doğru olsun”

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Başkan Akyürek: ”İstikametiniz hep doğru olsun”

Başkan Akyürek: ”İstikametiniz hep doğru olsun”
2 / 7

Başkan Akyürek: ”İstikametiniz hep doğru olsun”

Başkan Akyürek: ”İstikametiniz hep doğru olsun”
3 / 7

Başkan Akyürek: ”İstikametiniz hep doğru olsun”

Başkan Akyürek: ”İstikametiniz hep doğru olsun”
4 / 7

Başkan Akyürek: ”İstikametiniz hep doğru olsun”

Başkan Akyürek: ”İstikametiniz hep doğru olsun”
5 / 7

Başkan Akyürek: ”İstikametiniz hep doğru olsun”

Başkan Akyürek: ”İstikametiniz hep doğru olsun”
6 / 7

Başkan Akyürek: ”İstikametiniz hep doğru olsun”

Başkan Akyürek: ”İstikametiniz hep doğru olsun”
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Başkan Akyürek: ”İstikametiniz hep doğru olsun”

Başkan Akyürek: ”İstikametiniz hep doğru olsun”
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