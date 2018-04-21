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Başkan Akyürek, sektör temsilcilerini eş zamanlı açılan 4 fuara davet etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 12:31 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya Kent 2018 Yerel Yönetim İhtiyaçları Fuarı ile Konya İnşaat, Gayrimenkul, Mobilya, Dekorasyon ve İdeal Ev Fuarı’nın ikinci gününde tüm stantları ziyaret ederek belediyelerin ve firmaların yöneticileri ile görüştü.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, dün kapılarını açan Konya Kent 2018 Yerel Yönetim İhtiyaçları Fuarı ile Konya İnşaat, Gayrimenkul, Mobilya, Dekorasyon ve İdeal Ev Fuarı’nı ziyaret ederek sektör temsilcileri ile görüştü.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya Kent 2018 Yerel Yönetim İhtiyaçları Fuarı ile Konya İnşaat, Gayrimenkul, Mobilya, Dekorasyon ve İdeal Ev Fuarı’nın ikinci gününde tüm stantları ziyaret ederek belediyelerin ve firmaların yöneticileri ile görüştü.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, dün kapılarını açan Konya Kent 2018 Yerel Yönetim İhtiyaçları Fuarı ile Konya İnşaat, Gayrimenkul, Mobilya, Dekorasyon ve İdeal Ev Fuarı’nı ziyaret ederek sektör temsilcileri ile görüştü. Aynı anda açılan 4 fuara katılan belediyelerin ve firmaların yöneticileriyle bir araya gelen ve stantları tek tek inceleyen Başkan Tahir Akyürek, belediye başkanları ve firmaların yöneticileri ile görüşerek sergilenen ürünler ve projeler hakkında bilgi aldı.
Fuarların Konya’ya çok önemli katkılarda bulunduğunu kaydeden Başkan Akyürek, fuarları sürekli hale getirmek ve her yıl daha da güçlendirmek gerektiğini dile getirdi. Fuarların açılmasında emeği geçen herkese ve katılım sağlayan belediyeler ile firmalara teşekkür eden Başkan Tahir Akyürek, büyük ilgi gören Konya Kent 2018 Yerel Yönetim İhtiyaçları Fuarı ile Konya İnşaat, Gayrimenkul, Mobilya, Dekorasyon ve İdeal Ev Fuarı’na tüm Konyalıları ve sektör temsilcilerini davet etti.
22 Nisan tarihine kadar açık kalacak fuarlarda belediyelere yönelik makine, alet ve ekipmanlar ile konut, toplu konut, villa projeleri, iş merkezleri, klasik isketleri, büro mobilyaları, kapı-pencere (ahşap, alüminyum ve PVC) hırdavat, iş ve inşaat makineleri üreticileri ve ithalatçıları ile treyler gibi sektörler ve ürünler yer alıyor.
Başkan Tahir Akyürek ile birlikte fuar ziyaretine Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Kılca, KOSKİ Genel Müdürü Ercan Uslu ile Büyükşehir Belediyesi ve KOSKİ Genel Müdürlüğü yöneticileri katıldı.

Başkan Akyürek, sektör temsilcilerini eş zamanlı açılan 4 fuara davet etti

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Başkan Akyürek, sektör temsilcilerini eş zamanlı açılan 4 fuara davet etti

Başkan Akyürek, sektör temsilcilerini eş zamanlı açılan 4 fuara davet etti
2 / 6

Başkan Akyürek, sektör temsilcilerini eş zamanlı açılan 4 fuara davet etti

Başkan Akyürek, sektör temsilcilerini eş zamanlı açılan 4 fuara davet etti
3 / 6

Başkan Akyürek, sektör temsilcilerini eş zamanlı açılan 4 fuara davet etti

Başkan Akyürek, sektör temsilcilerini eş zamanlı açılan 4 fuara davet etti
4 / 6

Başkan Akyürek, sektör temsilcilerini eş zamanlı açılan 4 fuara davet etti

Başkan Akyürek, sektör temsilcilerini eş zamanlı açılan 4 fuara davet etti
5 / 6

Başkan Akyürek, sektör temsilcilerini eş zamanlı açılan 4 fuara davet etti

Başkan Akyürek, sektör temsilcilerini eş zamanlı açılan 4 fuara davet etti
6 / 6

Başkan Akyürek, sektör temsilcilerini eş zamanlı açılan 4 fuara davet etti

Başkan Akyürek, sektör temsilcilerini eş zamanlı açılan 4 fuara davet etti
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