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Başkan Akyürek Selçuklu Muhtarlar Derneği’nin genel kuruluna katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 17:39 | Son Güncelleme

Selçuklu Muhtarlar Derneği’nin genel kuruluna katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Yeni Büyükşehir Uygulaması sonrası yaptıkları yatırımlarla Konya’nın çok farklı bir konuma yükseldiğini belirterek, “2019’dan sonra şehirlerimiz bir sıçrama daha yapacak” dedi.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Selçuklu Muhtarlar Derneği’nin genel kurulunda Selçuklu’da görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.

Başkan Akyürek Selçuklu Muhtarlar Derneği’nin genel kuruluna katıldı

Selçuklu Muhtarlar Derneği’nin genel kuruluna katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Yeni Büyükşehir Uygulaması sonrası yaptıkları yatırımlarla Konya’nın çok farklı bir konuma yükseldiğini belirterek, “2019’dan sonra şehirlerimiz bir sıçrama daha yapacak” dedi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Selçuklu Muhtarlar Derneği’nin genel kurulunda Selçuklu’da görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Dernek binasında gerçekleştirilen genel kurulda muhtarlara hitap eden Başkan Tahir Akyürek, Yeni Büyükşehir Yasası ile birlikte şehrin bütününe hizmet vermeye başladıklarını dile getirdi. Başkan Akyürek, Yeni Büyükşehir Yasası’na neden ihtiyaç duyulduğunu kaydederek, “Türkiye, Yeni Büyükşehir uygulaması ile tüm ilçe ve yerleşim yerlerinin şehir standardına kavuşturulması, böylece iç göçün önlenmesine gayret gösterildi. Yani bu amaçla böyle bir düzenlemeye gidildi" dedi.

"Konya dünya şehir hedefine önemli oranda yaklaştı"
Konya’nın bu 4 yıllık süreçte yeni döneme adapte olmaya çalıştığını, 2014’ten bu yana yatırım anlamında daha çok yeni metropol ilçelere yöneldiklerini dile getiren Akyürek, “Bu süreçte Konya çok farklı bir konuma doğru yükseldi. Konya hedef olarak koyduğu dünya şehri statüsüne doğru önemli oranda yaklaştı” ifadelerini kullandı.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 2019’dan sonra Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile birlikte yeni döneme girileceğini, bu yeni aşamada bir sıçrama daha yapacaklarını kaydetti. Başkan Akyürek, Yeni Büyükşehir Uygulamasında muhtarların her zaman yanlarında olduğunu belirterek, teşekkür etti.

"Büyükşehir’in yatırımları ile Konya marka şehir oldu"
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay konuşmasında Selçuklu ilçesinin çok hızlı geliştiğini dile getirerek, “72 muhtarımızla Selçuklu’ya hizmet veriyoruz. İnşallah bundan sonra da güzel işlere imza atarız. Büyükşehir Belediye Başkanımızın son yıllarda yaptığı hizmetlerle Konyamız bir marka şehir haline dönüştü. Ben Büyükşehir Belediye Başkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum” dedi.
Genel kurula katılan Muhtarlar Federasyonu Başkanı Bekir Kahyaoğlu da Türkiye Muhtarlar Federasyonu olarak 50 bin 198 muhtarla hizmet etmek için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, muhtarların hem sosyal güvenceye hem de maaşa kavuşmasına vesile olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.
Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu ise, “Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Akyürek ile şahlanan Konyamızın 31 ilçesine eşit bir şekilde hizmet götürülüyor. Gittiğimiz programlarda bizzat bunu görmekteyiz” dedi.
Konuşmalarının ardından Türkiye Muhtarlar Federasyonu tarafından Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu’na verilen plaketi Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek verdi.
Öte yandan, Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu da günün anısına Başkan Akyürek’e plaket takdim etti. Programa Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Kılca, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, MHP Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çipan, Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Celal Duran ve Selçuklu İlçesi’ne bağlı mahalle muhtarları katıldı.

Başkan Akyürek Selçuklu Muhtarlar Derneği’nin genel kuruluna katıldı

Başkan Akyürek Selçuklu Muhtarlar Derneği’nin genel kuruluna katıldı

Başkan Akyürek Selçuklu Muhtarlar Derneği’nin genel kuruluna katıldı

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