Başkan Akyürek Selçuklu Muhtarlar Derneği’nin genel kuruluna katıldı

Selçuklu Muhtarlar Derneği’nin genel kuruluna katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Yeni Büyükşehir Uygulaması sonrası yaptıkları yatırımlarla Konya’nın çok farklı bir konuma yükseldiğini belirterek, “2019’dan sonra şehirlerimiz bir sıçrama daha yapacak” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Selçuklu Muhtarlar Derneği’nin genel kurulunda Selçuklu’da görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Dernek binasında gerçekleştirilen genel kurulda muhtarlara hitap eden Başkan Tahir Akyürek, Yeni Büyükşehir Yasası ile birlikte şehrin bütününe hizmet vermeye başladıklarını dile getirdi. Başkan Akyürek, Yeni Büyükşehir Yasası’na neden ihtiyaç duyulduğunu kaydederek, “Türkiye, Yeni Büyükşehir uygulaması ile tüm ilçe ve yerleşim yerlerinin şehir standardına kavuşturulması, böylece iç göçün önlenmesine gayret gösterildi. Yani bu amaçla böyle bir düzenlemeye gidildi" dedi.

"Konya dünya şehir hedefine önemli oranda yaklaştı"

Konya’nın bu 4 yıllık süreçte yeni döneme adapte olmaya çalıştığını, 2014’ten bu yana yatırım anlamında daha çok yeni metropol ilçelere yöneldiklerini dile getiren Akyürek, “Bu süreçte Konya çok farklı bir konuma doğru yükseldi. Konya hedef olarak koyduğu dünya şehri statüsüne doğru önemli oranda yaklaştı” ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 2019’dan sonra Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile birlikte yeni döneme girileceğini, bu yeni aşamada bir sıçrama daha yapacaklarını kaydetti. Başkan Akyürek, Yeni Büyükşehir Uygulamasında muhtarların her zaman yanlarında olduğunu belirterek, teşekkür etti.