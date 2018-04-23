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Başkan Albayrak Atatürk ve Gençlik Parkı ile Atatürk Çocukları Kütüphanesinin açılışına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 18:50 | Son Güncelleme

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Ergene Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Atatürk ve Gençlik Parkı ile Atatürk Çocukları Kütüphanesinin açılışına katıldı.Ergene ilçesine bağlı İğneler Mahallesi’nde gerçekleştirilen açılışa, Başkan Kadir Albayrak’ın yanı sıra Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda bir konuşma gerçekleştiren Başkan Kadir Albayrak, “98 yıldır bitmeyen bir heyecanla 23 Nisan ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla kutladık.

Başkan Albayrak Atatürk ve Gençlik Parkı ile Atatürk Çocukları Kütüphanesinin açılışına katıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Ergene Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Atatürk ve Gençlik Parkı ile Atatürk Çocukları Kütüphanesinin açılışına katıldı.
Ergene ilçesine bağlı İğneler Mahallesi’nde gerçekleştirilen açılışa, Başkan Kadir Albayrak’ın yanı sıra Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda bir konuşma gerçekleştiren Başkan Kadir Albayrak, “98 yıldır bitmeyen bir heyecanla 23 Nisan ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla kutladık. 98 yıl geriye gittiğimiz zaman, yedi düvele nasıl meydan okunacağını tüm dünyaya gösterdik. Tarih de bunu yazdı. Kurtuluş Savaşında büyük kahramanlıklarla bize kutsal bir zafer armağan eden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz. Bugünkü bu heyecanı gördüm. Gerçekten böyle bir günde, çok güzel bir yatırım hayata geçirdi Ergene Belediye’miz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Biz de Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak, il genelinde tüm hızıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Altyapı çalışmalarımız büyük oranda tamamlandı. Şimdi ağırlığımızı üstyapıya veriyoruz. Tekirdağ, Büyükşehir’in ikinci ve üçüncü dönemlerinde çok daha iyi ve yaşanılabilir bir kent haline gelecektir. Ergenelilere bir de müjde vermek istiyorum. Ergene ilçemize de bir cemevi kazandıracağız. Ne yapıyorsak, Tekirdağ için, vatandaşımız için” dedi.
Açılış töreni, konuşmaların ardından düzenlenen etkinlikler ve kurdele kesilmesi ile sona erdi.

Başkan Albayrak Atatürk ve Gençlik Parkı ile Atatürk Çocukları Kütüphanesinin açılışına katıldı

Başkan Albayrak Atatürk ve Gençlik Parkı ile Atatürk Çocukları Kütüphanesinin açılışına katıldı

Başkan Albayrak Atatürk ve Gençlik Parkı ile Atatürk Çocukları Kütüphanesinin açılışına katıldı

Başkan Albayrak Atatürk ve Gençlik Parkı ile Atatürk Çocukları Kütüphanesinin açılışına katıldı

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