Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 2017 yılında yürütülen çalışmalar ile ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, 2017 yılından itibaren sorumluluk alanında bulunan ana cadde, bulvar ve refüjlerin temizlenmesi faaliyetlerini gerçekleştirdiği ifade edilerek, “İlçelerde toplam 244 personel ve 33 adet araçla iş programı doğrultusunda sürdürülen çalışmalar dışında vatandaşlardan gelen 56 temizlik ile ilgili talep de çözümlendi. Yaz sezonu ile birlikte sahil şeritlerinin temizliğine de yönelen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Şarköy, Süleymanpaşa, Çorlu ve Marmaraereğlisi ilçelerini kapsayan yaklaşık 135 kilometre sahil şeridinde 72 kilometrelik plaj ve kıyı alanının temizliği, plaj düzenlenmesi ve mıntıka temizliğini 65 personel ve 10 adet araç ile gerçekleştirdi. Ayrıca, sağlıklı bir çevre için ilçelerde deniz ve kıyı temizliği, gürültü, hayvancılık kaynaklı kirlilik, ısınmadan kaynaklı hava kirliliği, katı yakıt satış noktaları, bitkisel atık yağ, koku, sanayi kaynaklı hava kirliliği ve temizlik işleri alanlarında toplam 782 denetim yapıldı” denildi.

“Geleceğin çevrecileri yetişiyor” Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının çevre koruma bilincinin küçük yaşlarda kazanılması için çalışmalar yürüttüğü belirtilen açıklamada bu alanda yürütülen çalışmalar ile ilgili şu bilgilere yer verildi: “5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında çevreci çocuklar için eğlenerek öğrenecekleri etkinlikler gerçekleştirildi. Bu kapsamda Çorlu ve Çerkezköy’de düzenlenen Çevre ve Çocuk Şenliği ve Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) ile birlikte Saray, Çerkezköy, Çorlu, Şarköy ve Kapaklı’da Atık Cep Telefonu Fırlatma Yarışması düzenlendi. Her iki etkinlikte de çocuklara çevreyi koruma, geri dönüşümün önemi gibi konular oyunlar ve yarışmalar ile anlatıldı. Ayrıca Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) ile birlikte çevre bilincini artırmak amacıyla Hayrabolu, Muratlı, Çerkezköy, Çorlu, Marmaraereğlisi, Süleymanpaşa, Malkara ve Şarköy ilçelerinde ‘Dönüşüm İyi Gelecek’ isimli çocuk tiyatrosu sahnelendi. Toplam 2 bin 65 çocuğun izlediği tiyatro oyunu sayesinde minikler geri dönüşüm ve çevre temizliğini eğlenerek öğrendi.

Evsel ve tıbbi atıklar bertaraf ediliyor Evsel katı atıkların bertaraf edilmesine yönelik faaliyetlerinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirildiğine vurgu yapılan açıklamada “Bu kapsamda Çevre Kontrol ve Koruma Daire Başkanlığı tarafından ‘Fizibilite Raporu’ hazırlatıldı. Bu rapor kapsamında sahalarda gaz ölçümleri yapıldı ve mevcut durum analizleri, ara rapor ile entegre atık yönetim planının uygulamalarına esas teknik rapor ve idari rapor oluşturuldu. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından sağlıklı çevre konusunda büyük önem arz eden tıbbi atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi konusunda 2017 yılında il genelinde 573 tıbbi atık üreticisi ile protokol imzalandı. Bu protokol uyarınca tıbbi atık üreten sağlık kuruluşlarının atıkları yüklenici firmaya bir nüshası Büyükşehir Belediyesinde de bulunan Atık Taşıma Formu ile teslim ediliyor. Ayrıca ilçe belediyelerden aktarma alanlarına gelen çöpler Demirli katı atık düzenli depolama sahasına taşınıyor. Tekirdağ genelinde bulunan 5 adet düzensiz ve 1 adet düzenli katı atık depolama sahasında serme sıkıştırma, günlük örtü toprağı ile örtüleme işlemleri gerçekleştirilerek çevresel zarar en aza indirildi. Bunun yanında 2017 yılında düzensiz katı atık döküm sahaları da kapatıldı. Kapatılan düzensiz depolama sahalarına gelen katı atıkların aktarma istasyonları aracılığı ile Demirli Katı Atık Düzenli Depolama Sahasına taşınması ve bu sahada bertaraf edilmesi için Çorlu, Saray, Malkara ve Şarköy ve Yeniçiftlik’te aktarma alanları kuruldu” denildi.

Tekirdağ sahillerine Mavi Bayrak ödülü

Açıklamanın devamında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin il turizme katkı sağlamak için 2017 yılında da çalışmalarına devam ettiği belirtilerek, “Uluslararası Çevre Örgütünün belli kriterlere uyan sahillere verdiği Mavi Bayrak ödülünü 4 plaja kazandırarak büyük bir başarıya imza atıldı. Bunun yanında 2018 yılında Tekirdağ bir sahili için daha Mavi Bayrak almaya hak kazandı. Mavi Bayrak’lı plajlarda çalışmalarını sürdüren Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, bu kapsamda plajlarda görev alan cankurtaranlar tarafından kullanılmak üzere 4 adet fiber tabanlı şişme bot, bot motoru ve taşıyıcı alındı. Ayrıca plajlarda, ahşap soyunma kabinleri, mobil tuvalet, engelli vatandaşların kullanması için ahşap engelli yolları hizmete sokuldu” denildi.

“Çocuklarımıza temiz bir çevre bırakmak için çalışıyoruz”

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, temiz bir çevrenin kentin gelişmişliğinin en önemli göstergelerinden biri olduğunu belirterek “Temiz bir çevre sadece bizler için değil, çocuklarımızın geleceği için de çok önemlidir. Tekirdağ gerek ormanları gerekse de sahilleri ile doğa açısından önemli bir şehirdir. Biz Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımıza daha temiz bir çevre bırakmak için geçmişte olduğu gibi gelecekte de var gücümüzle çalışacağız. Her şey yaşanabilir bir dünya için, her şey gelecek nesillerimiz ve çocuklarımız için” dedi.