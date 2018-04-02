Başkan Albayrak Malkara Otogarında incelemelerde bulundu

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak Malkara Otogarında incelemelerde bulundu.

Yeni otobüs terminalinin hem kapasite olarak, hem de kalite olarak Malkara ilçesine yakışır bir otogar olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul ile birlikte yeni otogarda incelemelerde bulundu. Başkan Yurdakul ile birlikte Malkara Otogarının çalışma sistemi hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Albayrak, otogarın tüm vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Otogar ziyaretinde Başkan Albayrak ve Başkan Yurdakul’un yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Ünsal, Başkan Danışmanı Neşat Erdoğan, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Rıfat Poyraz, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Hafize Zülüflü, Ulaşım Dairesi Başkanı Erdin Eral ve Zabıta Dairesi Başkanı Hasan Bayram yer aldı.