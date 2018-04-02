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Başkan Albayrak minik öğrencileri ağırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 19:27 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da özel bir okulun 1’inci, 2’nci ve 3’üncü sınıf öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ı ziyaret ederek Büyükşehir Belediyesinin çalışma sistemini, görev ve sorumluluklarını Başkan Albayrak’tan dinledi.Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette minik öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Kadir Albayrak, onlara belediyenin çalışma sistemini, görev ve sorumluluklarını anlattı.

Başkan Albayrak minik öğrencileri ağırladı

Tekirdağ’da özel bir okulun 1’inci, 2’nci ve 3’üncü sınıf öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ı ziyaret ederek Büyükşehir Belediyesinin çalışma sistemini, görev ve sorumluluklarını Başkan Albayrak’tan dinledi.
Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette minik öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Kadir Albayrak, onlara belediyenin çalışma sistemini, görev ve sorumluluklarını anlattı. Öğrencilerin ileride geleceğimizi şekillendiren bireyler olacağına dikkat çeken Başkan Albayrak, eğitime ve çocuklara imkanlar dahilinde destek olmaya devam edeceklerini belirtti. Öğretmen ve öğrenciler, misafirperverliğinden dolayı Başkan Albayrak’a teşekkür etti.
Ziyarete ilişkin bir açıklama yapan Albayrak, “Bugünün minikleri, yarının büyükleri olacak. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların en iyi şekilde eğitim almaları için belediye olarak imkânlar dâhilinde elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. 30 Büyükşehir Belediyesi arasında eğitime en büyük bütçeyi ayıran belediye Tekirdağ Büyükşehir Belediyesidir. Bizler, bunun haklı gururunu yaşıyoruz. Her konuda öğretmenlere ve öğrencilerimize destek veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz” dedi.

Başkan Albayrak minik öğrencileri ağırladı

Başkan Albayrak minik öğrencileri ağırladı

Başkan Albayrak minik öğrencileri ağırladı

Başkan Albayrak minik öğrencileri ağırladı

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