Başkan Albayrak, Muhasebeciler Haftası kokteyline katıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 1-7 Mart Dünya Muhasebeciler Haftası münasebetiyle Tekirdağ Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası tarafından düzenlenen kokteyle katıldı.
Tekirdağ Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Hizmet Binasında düzenlenen kokteyle, Başkan Kadir Albayrak’ın yanı sıra Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Günay ve Tekirdağ Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası üyeleri katıldı. Programda bir konuşma gerçekleştiren Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, tüm muhasebecilerin Dünya Muhasebe Haftasını kutladı.
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