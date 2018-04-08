Başkan Albayrak roman vatandaşlarla bir araya geldi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla Malkara ilçesinde Roman vatandaşlarla bir araya geldi.

Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul’un da yer aldığı etkinlikte, Başkan Kadir Albayrak, Roman vatandaşların, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü’nü kutladı. Başkan Albayrak ve Malkara Belediye Başkanı Yurdakul, Roman vatandaşların talep ve önerilerini de dinledi.

Etkinlikte bir konuşma yapan Başkan Albayrak, "Hepinizin Dünya Romanlar Gününü kutluyorum. Ulaş Başkan Malkara’da, ben de Tekirdağ genelinde hizmet vermeye çalışıyoruz. Maalesef Malkara biraz fazla ihmal edilmiş bir ilçemizdi. Ama yatırımlarımızla Malkara’yı yeniden şekillendirdik. Malkara, eski Malkara değil. Zaten gezince farkına varabiliyor insan. Bizim Roman insanına bakış açımız, çok sıcak ve sevecendir. Tüm vatandaşları birleştirici bir tavır içerisindeyim. Roman arkadaşlarımız uzun yıllar boyunca hep seçimden seçime hatırlanmış, sorunları ötelenmiş, canına malına sahip çıkılmamış ve ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmüştür yıllarca. Biz Roman kardeşlerimizle, aynı mahallede birlikte büyüdük. Burada yaşadığınız mahallelerde de Büyükşehir Belediyesi ve Malkara Belediyesi olarak, sizlere hizmet vermeye devam edeceğiz. Hepinize ayrımcılığın olmadığı güzel bir dünya diliyorum" dedi.