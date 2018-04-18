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Başkan Albayrak: "Sanat eserlerimize yapılan saldırıyı kınıyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 17:46 | Son Güncelleme

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa sahil dolgu alanında Bisanthe Taş Heykellerine yapılan saldırıyı kınadı.Başkan Albayrak yaptığı açıklamada "Süleymanpaşa ilçemizde sahil dolgu alanında kent kültürünün bir parçası olan Bisanthe Taş Heykellerinin tahrip edilmesini kınıyoruz.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa sahil dolgu alanında Bisanthe Taş Heykellerine yapılan saldırıyı kınadı.
Başkan Albayrak yaptığı açıklamada "Süleymanpaşa ilçemizde sahil dolgu alanında kent kültürünün bir parçası olan Bisanthe Taş Heykellerinin tahrip edilmesini kınıyoruz. Süleymanpaşa Belediyemiz tarafından düzenlenen Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu’nda dünyanın dört bir yanından gelen sanatçılar tarafından taş heykeller yapılmıştır. Her biri birer sanat harikası olan heykellerin bulunduğu Süleymanpaşa sahil dolgu alanı, bir açık hava sanat müzesi haline gelmiştir. Özgün temaların işlendiği kent kültürümüze renk katmıştır. Bilindiği gibi anıtlar, heykeller ve sanat eserleri bulundukları yerin kimliğiyle özdeşleşir ve sembol haline gelirler. Dünya üzerinde kültür, sanat ve turizmin merkezi haline gelmiş pek çok kentte, sembol haline gelmiş heykeller vardır. Kültür, sanat ve turizmin merkezi haline gelmiş bir marka kent olma yolunda hızla Tekirdağ’da sanat eserlerine yapılan bu saldırı esef vericidir. Ancak bu tür barbarca saldırılar kurumumuzu, ilçe belediyelerimizi, diğer kurumlarımızı ve halkımızı sanat eserlerine sahip çıkma konusundaki kararlılığından vazgeçiremez. Sanat eserlerimizi korumaya ve güzel Tekirdağımıza yeni eserler kazandırmaya devam edeceğiz. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak Süleymanpaşa ilçemizdeki sanat eserlerimize yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor, ilimizi kültür, sanat ve turizmin merkezi olan bir marka kent haline getirme konusundaki kararlılığımızı bir kez daha ilan ediyoruz" ifadelerini kaydetti.

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