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Başkan Albayrak, Sevgi Parkı açılışına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 18:51 | Son Güncelleme

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Hayrabolu Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Sevgi Parkı açılışına katıldı.Hayrabolu ilçesinde Alpullu Caddesi’nde gerçekleştirilen park açılışına, Başkan Kadir Albayrak’ın yanı sıra Hayrabolu Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı."Hayrabolu ilçemiz son 4 yılda çok gelişti"Programda bir konuşma gerçekleştiren Başkan Kadir Albayrak, "98 yıldır 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük coşku eşliğinde kutluyoruz.

Başkan Albayrak, Sevgi Parkı açılışına katıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Hayrabolu Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Sevgi Parkı açılışına katıldı.
Hayrabolu ilçesinde Alpullu Caddesi’nde gerçekleştirilen park açılışına, Başkan Kadir Albayrak’ın yanı sıra Hayrabolu Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
"Hayrabolu ilçemiz son 4 yılda çok gelişti"
Programda bir konuşma gerçekleştiren Başkan Kadir Albayrak, "98 yıldır 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük coşku eşliğinde kutluyoruz. İlelebet de kutlamaya devam edeceğiz. Hayrabolu ilçemiz, son 4 yılda çok gelişti ve tam bir kent görünümüne kavuştu. Büyükşehir Belediyesi ve Hayrabolu Belediyesinin yatırımlarıyla Hayrabolu hak ettiği hizmetlere kavuşuyor. Hayrabolu Belediye Başkanımız Sayın Fehmi Altayoğlu, çok çalışkan ve Hayrabolu aşığı bir belediye başkanı. Onu Hayrabolu Belediye Başkanlığına getiren siz değerli vatandaşlara teşekkür ediyorum. Sevgiye her şeyden daha fazla ihtiyacımız olan şu günlerde, açılışını gerçekleştireceğimiz Sevgi Parkı’nın tüm vatandaşlara hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.
Konuşmalarının ardından Sevgi Parkı’nın açılışı kurdele kesilerek katılımcılar tarafından gerçekleştirildi.

Başkan Albayrak, Sevgi Parkı açılışına katıldı

Başkan Albayrak, Sevgi Parkı açılışına katıldı

Başkan Albayrak, Sevgi Parkı açılışına katıldı

Başkan Albayrak, Sevgi Parkı açılışına katıldı

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