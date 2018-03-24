Başkan Albayrak, Tekirdağ Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Mali Genel Kurul toplantısına katıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, S.S. 1 No’lu Tekirdağ Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin Mali Genel Kurul Toplantısına katıldı.

Çok sayıda üyenin katıldığı toplantıda Başkan Kadir Albayrak, Kooperatif Başkanı Ali Rıza Eti ve yönetimine ilgilerinden dolayı teşekkür etti.