Başkan Albayrak, Tekirdağ’daki Erzurumlu ve Bayburtluları dinledi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Erzurumlular Derneği ve Bayburtlular Derneğini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Süleymanpaşa İlçesi Çınarlı Mahallesinde bulunan Erzurumlular Derneği ve Bayburtlular Derneğini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kadir Albayrak, talep ve ihtiyaçları dinledi.

Başkan Albayrak çalışmalardan dolayı kendisine teşekkür eden vatandaşlara, çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini söyleyerek iyi günler diledi.