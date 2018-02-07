HABER

Başkan Albayrak Tekirdağ’daki projeleri yerinde inceledi

GÜNCEL HABERLERİ | 07.02.2018 19:47 | Son Güncelleme

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, yapımı devam eden çalışmaları ve yapımı tamamlanan tesisleri yerinde inceledi.Başkan Kadir Albayrak, ilk olarak Süleymanpaşa ilçesinde yapımı devam eden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Süleymanpaşa Modern Sebze Meyve Hali ve Süleymanpaşa Otogarı çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, yapımı devam eden çalışmaları ve yapımı tamamlanan tesisleri yerinde inceledi.
Başkan Kadir Albayrak, ilk olarak Süleymanpaşa ilçesinde yapımı devam eden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Süleymanpaşa Modern Sebze Meyve Hali ve Süleymanpaşa Otogarı çalışmalarında incelemelerde bulundu. Çalışmaların son durumu ile ilgili bilgi alan Başkan Albayrak, tesislerin esnaf ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.
Başkan Albayrak daha sonra TESKİ Süleymanpaşa Batı Atıksu İleri Biyolojik Arıtma Tesisini ziyaret etti. Tesisin gelecek nesiller için büyük önem taşıdığını belirten Başkan Kadir Albayrak, 7 gün 24 saat çalışan tesis ile Tekirdağ’ın özlenen temiz sahillere kavuşacağını söyledi.
Albayrak incelemelerine Muratlı İlçesinde yapımı devam eden, Muratlı Sosyo Kültürel Tesis (Cemevi) İnşaatı ve Muratlı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu İnşaatı ile devam etti. Albayrak ayrıca, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yağcı Mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle sakinleriyle bir süre sohbet eden Başkan Kadir Albayrak vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dinledi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban’a taziye ziyaretinde bulundu. Başkan Albayrak, Başkan Nazmi Çoban’ın kayınpederi Mehmet Aydıntürk’ün vefatı nedeniyle baş sağlığı diledi. Başkan Nazmi Çoban, ziyaretinden dolayı Başkan Kadir Albayrak’a teşekkür etti.

Başkan Albayrak Tekirdağ’daki projeleri yerinde inceledi

1 / 6

Başkan Albayrak Tekirdağ’daki projeleri yerinde inceledi

Başkan Albayrak Tekirdağ’daki projeleri yerinde inceledi
2 / 6

Başkan Albayrak Tekirdağ’daki projeleri yerinde inceledi

Başkan Albayrak Tekirdağ’daki projeleri yerinde inceledi
3 / 6

Başkan Albayrak Tekirdağ’daki projeleri yerinde inceledi

Başkan Albayrak Tekirdağ’daki projeleri yerinde inceledi
4 / 6

Başkan Albayrak Tekirdağ’daki projeleri yerinde inceledi

Başkan Albayrak Tekirdağ’daki projeleri yerinde inceledi
5 / 6

Başkan Albayrak Tekirdağ’daki projeleri yerinde inceledi

Başkan Albayrak Tekirdağ’daki projeleri yerinde inceledi
6 / 6

Başkan Albayrak Tekirdağ’daki projeleri yerinde inceledi

Başkan Albayrak Tekirdağ’daki projeleri yerinde inceledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mutlu Kaya'dan kötü haber!

Mutlu Kaya'dan kötü haber!

Servis hostesinin ağlatan unutkanlığı

Servis hostesinin ağlatan unutkanlığı

Canlı yayında çılgına döndü! 'Sen çiftleşmiş bir hayvansın'

Canlı yayında çılgına döndü! 'Sen çiftleşmiş bir hayvansın'

Zeytindalı Harekatı rahatsız etti! Türkiye'ye karşı birleştiler!

Zeytindalı Harekatı rahatsız etti! Türkiye'ye karşı birleştiler!

Erdoğan işaret etmişti, düğmeye basıldı! 'Türk' ibaresi kaldırılıyor

Erdoğan işaret etmişti, düğmeye basıldı! 'Türk' ibaresi kaldırılıyor

FETÖ'den yargılanan subay, 'Şanslısınız lan, ihtilal de gördünüz' demiş

FETÖ'den yargılanan subay, 'Şanslısınız lan, ihtilal de gördünüz' demiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şırnak’ta 14 terörist mağarası ve barınak imha edildi

Şırnak’ta 14 terörist mağarası ve barınak imha edildi

AB Bakanı Çelik'ten Fransız bakana sert yanıt: En vahim açıklamayı yaptı

AB Bakanı Çelik'ten Fransız bakana sert yanıt: En vahim açıklamayı yaptı

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüştü

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüştü

Bölge idare mahkemesinden kan bağışı

Bölge idare mahkemesinden kan bağışı

Vali Çiftçi, vatandaşların dertlerini dinledi

Vali Çiftçi, vatandaşların dertlerini dinledi

Yenişehir’e spor salonu

Yenişehir’e spor salonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.