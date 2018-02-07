Başkan Albayrak Tekirdağ’daki projeleri yerinde inceledi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, yapımı devam eden çalışmaları ve yapımı tamamlanan tesisleri yerinde inceledi.

Başkan Kadir Albayrak, ilk olarak Süleymanpaşa ilçesinde yapımı devam eden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Süleymanpaşa Modern Sebze Meyve Hali ve Süleymanpaşa Otogarı çalışmalarında incelemelerde bulundu. Çalışmaların son durumu ile ilgili bilgi alan Başkan Albayrak, tesislerin esnaf ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Başkan Albayrak daha sonra TESKİ Süleymanpaşa Batı Atıksu İleri Biyolojik Arıtma Tesisini ziyaret etti. Tesisin gelecek nesiller için büyük önem taşıdığını belirten Başkan Kadir Albayrak, 7 gün 24 saat çalışan tesis ile Tekirdağ’ın özlenen temiz sahillere kavuşacağını söyledi.

Albayrak incelemelerine Muratlı İlçesinde yapımı devam eden, Muratlı Sosyo Kültürel Tesis (Cemevi) İnşaatı ve Muratlı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu İnşaatı ile devam etti. Albayrak ayrıca, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yağcı Mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle sakinleriyle bir süre sohbet eden Başkan Kadir Albayrak vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban’a taziye ziyaretinde bulundu. Başkan Albayrak, Başkan Nazmi Çoban’ın kayınpederi Mehmet Aydıntürk’ün vefatı nedeniyle baş sağlığı diledi. Başkan Nazmi Çoban, ziyaretinden dolayı Başkan Kadir Albayrak’a teşekkür etti.