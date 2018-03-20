Başkan Albayrak Ziraat Odaları başkanları ile bir araya geldi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, ilçelere bağlı Ziraat Odaları başkanları ile bir araya geldi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Aslan’ın da bulunduğu ziyaret başkanlık makamında gerçekleşti. Oda başkanları ile bir araya gelen Başkan Kadir Albayrak, il genelinde sürdürülen tarımsal faaliyetlerle ilgili istişarede bulundu.