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Başkan Albayrak’tan 23 Nisan mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 14:06 | Son Güncelleme

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile yazılı bir mesaj yayımladı.Mesajında Albayrak, Ulusal egemenliğimizin, bağımsızlığımızın ve Cumhuriyet’imizin temeli olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 98.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile yazılı bir mesaj yayımladı.
Mesajında Albayrak, Ulusal egemenliğimizin, bağımsızlığımızın ve Cumhuriyet’imizin temeli olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 98. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz diyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının önemine vurgu yaptı.
Albayrak mesajında şu ifadelere yer verdi: “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” diyen Ebedi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, yurdumuzun dört bir yanından Ankara’ya giden temsilcilerin katılımıyla 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmış ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ilk adımı atılmıştır. Atatürk’ün başkanlığında milli mücadeleyi gerçekleştiren Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasının ardından Cumhuriyet rejimini kabul etmiş ve daha sonra ülkemize çağ atlatan sayısız devrimi hayata geçirmiştir. Ülkemizin çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine ulaşmasını isteyen Ebedi Önderimiz Atatürk, en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti’ni, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın omuzlarında yükseleceğine inanmış ve ulusal egemenliğe kavuştuğumuz kutlu günü çocuklara armağan etmiştir. Cumhuriyet nesilleri olarak bize düşen en büyük görev Ebedi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası olan güzel vatanımıza ve Cumhuriyet’imize sahip çıkmak ve Ata’mızın ideallerini gerçekleştirecek, vatan ve millet sevgisiyle dolu yeni bir neslin yetişmesi için var gücümüzle çalışmaktır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor ve bu anlamlı günü tüm dünya çocuklarına armağan eden Ebedi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet, saygı ve şükranla anıyorum”.

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