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Başkan Albayrak’tan Ergene, Kapaklı, Saray ve Muratlı ilçelerinde vatandaşlarla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 18:25 | Son Güncelleme

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Ergene, Kapaklı, Saray ve Muratlı ilçelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.İlk olarak Ergene İlçesine bağlı Karamehmet Mahallesini ziyaret eden Başkan Kadir Albayrak, vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Başkan Albayrak’tan Ergene, Kapaklı, Saray ve Muratlı ilçelerinde vatandaşlarla buluştu

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Ergene, Kapaklı, Saray ve Muratlı ilçelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.
İlk olarak Ergene İlçesine bağlı Karamehmet Mahallesini ziyaret eden Başkan Kadir Albayrak, vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Ergene ilçesinin ardından Kapaklı İlçesine bağlı Yanıkağıl Mahallesini ziyaret eden Başkan Albayrak, Muhtar Yücel Başaran ve mahalle sakinlerinden talep ve önerileri dinledi. Başkan Kadir Albayrak Saray ilçesine bağlı Yuvalı Mahallesini de ziyaret etti. Yuvalı Mahalle Muhtarı Ali Malkoç ve vatandaşlarla buluşan Başkan Albayrak talepleri dinledi. Başkan Albayrak son olarak Muratlı İlçesine bağlı Yeşilsırt Mahalle Muhtarı Hürriyet Borucu ve vatandaşları ziyaret etti. Vatandaşlar, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerinden dolayı Başkan Albayrak’a teşekkür ettiler.

Başkan Albayrak’tan Ergene, Kapaklı, Saray ve Muratlı ilçelerinde vatandaşlarla buluştu

Başkan Albayrak’tan Ergene, Kapaklı, Saray ve Muratlı ilçelerinde vatandaşlarla buluştu

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