Başkan Albayrak’tan, Mardin Valisi Yaman’a ziyaret

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Mardin Valisi ve aynı zamanda Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yapan Mustafa Yaman’ı makamında ziyaret etti.
Önceki dönem Kırklareli Valiliği görevini sürdürmüş olan Mustafa Yaman’a Karacakılavuz el dokuması hediye eden Başkan Albayrak, kendisine konukseverliği için teşekkür etti. Vali Yaman da Başkan Albayrak’a ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Rıfat Poyraz’ın da yer aldığı ziyarette çalışmalar hakkında da bilgi alışverişi yapıldı.
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