Başkan Albayrak’tan yeni açılan işletmelere hayırlı olsun ziyareti

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa ilçesinde hizmete açılan işletmeleri ziyaret etti.
İlk olarak işletme sahibi Vedat Dilsiz’i ziyeret ederek sohbet eden Başkan Kadir Albayrak, hayırlı olsun dileklerinde bulundu. İşletme sahibi Dilsiz, nazik ziyaretinden dolayı Başkan Albayrak’a teşekkür etti. Başkan Albayrak daha sonra mekan sahibi Ercan Pehlivan’ı ziyaret etti. İşletmeyi gezen Başkan Kadir Albayrak, hayırlı olsun dileklerini iletip çalışanlara kolaylıklar diledi.
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