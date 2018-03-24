HABER

Başkan Albayrak’tan yeni açılan işletmelere hayırlı olsun ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 17:24 | Son Güncelleme

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa ilçesinde hizmete açılan işletmeleri ziyaret etti.İlk olarak işletme sahibi Vedat Dilsiz’i ziyeret ederek sohbet eden Başkan Kadir Albayrak, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Başkan Albayrak’tan yeni açılan işletmelere hayırlı olsun ziyareti

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa ilçesinde hizmete açılan işletmeleri ziyaret etti.
İlk olarak işletme sahibi Vedat Dilsiz’i ziyeret ederek sohbet eden Başkan Kadir Albayrak, hayırlı olsun dileklerinde bulundu. İşletme sahibi Dilsiz, nazik ziyaretinden dolayı Başkan Albayrak’a teşekkür etti. Başkan Albayrak daha sonra mekan sahibi Ercan Pehlivan’ı ziyaret etti. İşletmeyi gezen Başkan Kadir Albayrak, hayırlı olsun dileklerini iletip çalışanlara kolaylıklar diledi.

Başkan Albayrak’tan yeni açılan işletmelere hayırlı olsun ziyareti

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

AK Partili vekilden çok konuşulacak iddia!

AK Partili vekilden çok konuşulacak iddia!

Yerli Playboy Taha Özer'in başını yakan paylaşımlar

Yerli Playboy Taha Özer'in başını yakan paylaşımlar

'Tek eşliliğe inanmıyorum, aldatılmayı her türlü kabul ederim'

'Tek eşliliğe inanmıyorum, aldatılmayı her türlü kabul ederim'

Azmetti bambaşka biri oldu!

Azmetti bambaşka biri oldu!

İstanbul Metrobüste herkesi şaşkına çeviren yolcu

İstanbul Metrobüste herkesi şaşkına çeviren yolcu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!

ABD'li terörist böyle ağladı! Afrin'den kaçtı, isyan etti

ABD'li terörist böyle ağladı! Afrin'den kaçtı, isyan etti

17 yaşındaki PKK'lıdan şoke eden itiraflar

17 yaşındaki PKK'lıdan şoke eden itiraflar

Son ankette 'pes' dedirten sonuç!

Son ankette 'pes' dedirten sonuç!

Şehit babaya ağlatan veda

Şehit babaya ağlatan veda

Çiftlik Bank'lar bitmiyor! 90 milyon TL topladılar

Çiftlik Bank'lar bitmiyor! 90 milyon TL topladılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.