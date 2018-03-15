Başkan Alemdar’dan teşekkür ziyareti

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken Serdivan Kapalı Spor Salonu çevresindeki esnafı ziyaret etti.

AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken ve Köprübaşı Mahalle Muhtarı Fikret Can ile birlikte Serdivan Kapalı Spor Salonu çevresindeki vatandaşları ve esnafları tek tek ziyaret eden Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar bölge halkına teşekkür ziyaretinde bulundu. Başkan Alemdar ziyarette gerçekleştirdiği açıklamada, “Hafta sonu Serdivanımıza teşrif eden ve düzenlenen mitingde hemşehrilerimize seslenen Sayın Cumhurbaşkanımızı en güzel şekilde ağırlamaya çalıştık. Buradaki organizasyonda en büyük fedakarlığı sizler yaptınız. Miting öncesi yapmış olduğumuz çalışmalar boyunca bizlerden esirgemediğiniz güler yüzünüz, sabrınız ve misafirperverliğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılama ve ağırlama noktasında bölge halkının da kendileri gibi seferber olduğunu belirten AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken de “Organizasyon boyunca evlerinizin kapılarını bize sonuna kadar açtınız. Eğer sizleri yorduysak, gücendirdiysek haklarınızı helal edin” diye konuştu. Etkinliğin kendileri için zahmet olmadığını aksine böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı onur duyduklarını belirten mahalle sakinleri ise bu vesileyle Serdivan’a misafir olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.