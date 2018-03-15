HABER

Başkan Alemdar’dan teşekkür ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 15:02 | Son Güncelleme

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken Serdivan Kapalı Spor Salonu çevresindeki esnafı ziyaret etti.AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken ve Köprübaşı Mahalle Muhtarı Fikret Can ile birlikte Serdivan Kapalı Spor Salonu çevresindeki vatandaşları ve esnafları tek tek ziyaret eden Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar bölge halkına teşekkür ziyaretinde bulundu.

Başkan Alemdar’dan teşekkür ziyareti

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken Serdivan Kapalı Spor Salonu çevresindeki esnafı ziyaret etti.
AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken ve Köprübaşı Mahalle Muhtarı Fikret Can ile birlikte Serdivan Kapalı Spor Salonu çevresindeki vatandaşları ve esnafları tek tek ziyaret eden Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar bölge halkına teşekkür ziyaretinde bulundu. Başkan Alemdar ziyarette gerçekleştirdiği açıklamada, “Hafta sonu Serdivanımıza teşrif eden ve düzenlenen mitingde hemşehrilerimize seslenen Sayın Cumhurbaşkanımızı en güzel şekilde ağırlamaya çalıştık. Buradaki organizasyonda en büyük fedakarlığı sizler yaptınız. Miting öncesi yapmış olduğumuz çalışmalar boyunca bizlerden esirgemediğiniz güler yüzünüz, sabrınız ve misafirperverliğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılama ve ağırlama noktasında bölge halkının da kendileri gibi seferber olduğunu belirten AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken de “Organizasyon boyunca evlerinizin kapılarını bize sonuna kadar açtınız. Eğer sizleri yorduysak, gücendirdiysek haklarınızı helal edin” diye konuştu. Etkinliğin kendileri için zahmet olmadığını aksine böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı onur duyduklarını belirten mahalle sakinleri ise bu vesileyle Serdivan’a misafir olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Başkan Alemdar’dan teşekkür ziyareti

Başkan Alemdar’dan teşekkür ziyareti

Başkan Alemdar’dan teşekkür ziyareti

İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!
Nihat Hatipoğlu'ndan Nureddin Yıldız tepkisiNihat Hatipoğlu'ndan Nureddin Yıldız tepkisi
Keltepe tünellerine girildi! Afrin'den sıcak görüntülerKeltepe tünellerine girildi! Afrin'den sıcak görüntüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında şok detay!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında şok detay!

e-Devlet'e girince şok oldu! Sizin de başınıza gelebilir

e-Devlet'e girince şok oldu! Sizin de başınıza gelebilir

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın overlokçu çıktı!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın overlokçu çıktı!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın 'çıplak gösteren gözlük' satmış

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın 'çıplak gösteren gözlük' satmış

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bir skandal daha: Tek kadınla doyan erkek sapıktır!

Bir skandal daha: Tek kadınla doyan erkek sapıktır!

Türkiye'den Ermenistan'a terör örgütü PKK resti!

Türkiye'den Ermenistan'a terör örgütü PKK resti!

Bu kez de Sivas'ta ortaya çıktı! Birdenbire oluşan obruk köylüleri korkuttu

Bu kez de Sivas'ta ortaya çıktı! Birdenbire oluşan obruk köylüleri korkuttu

Vodafone Genel Müdür Yardımcısı'na silahlı saldırı!

Vodafone Genel Müdür Yardımcısı'na silahlı saldırı!

Nusaybin'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

Nusaybin'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

ÖSYM'den başkasının yerine sınava girenlere suç duyurusu!

ÖSYM'den başkasının yerine sınava girenlere suç duyurusu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.