Başkan Alıcık, “Hayvanseverlerin her zaman yanındayız”

Nazilli Profesyonel Güvercin Sevenler ve Yetiştiriciler Derneği Başkanı Mehmet Kır ve yönetimi, Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ı makamında ziyaret etti.

2018 yılı yarış organizasyonu için Başkan Alıcık’tan destek sözü alan Kır, “Başkanımız şimdiye kadar bizden desteğini esirgemedi. Bu yıl gerçekleştirecek olduğumuz organizasyon için de başkanımızı yanımızda görmek istiyoruz. Allah kendisinden razı olsun” ifadelerini kullandı.

Nazilli Belediyesi olarak ilçedeki dernek ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK)’nın yanında olduklarını kaydeden Başkan Alıcık, “Dernek başkanımıza ve üyelerimize ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu tür organizasyonlara Türkiye’nin dört bir yanından katılımcılarımız oluyor. Biz Nazilli Belediyesi olarak özellikle hayvan severlerimizin bu tür etkinliklerine destek veriyoruz. Hem ilçemizin tanıtılması hem de hayvan severlerin bir araya getirilmesi açısından çok önemli. Bundan sonraki süreçte de ilçemizdeki etkinliklere desteklerimiz sürecek” dedi.