Başkan Alıcık kültür stantlarını ziyaret etti

Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli Belediyesi 9’uncu Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali kapsamında Belediye Meydanı’na kurulan kitap ve el işi stantlarını gezdi.

Kitap evleri, STK ve dernekler, Halk Eğitim Merkezi, Ceza ve Tevkif Evleri ve yerli yazarlar tarafından kurulan stantlardaki ürünleri inceleyen Başkan Alıcık, görevlilerle sohbet ederek, festivali ziyarete gelen vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çekildi.

Bu yıl 9’uncusu düzenlenen edebiyat festivalinin 1 Nisan Pazar gününe kadar devam edeceğini hatırlatan Başkan Alıcık, “Nazilli Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlamında birçok projeye imza attık. Bunların en güzel örneklerinden biri de Kültür Sanat ve Edebiyat Festivalimiz. 23 Mart Cuma günü açılışını gerçekleştirdiğimiz festivalimize vatandaşlarımız büyük bir ilgi gösterdi. Mehmet Yüzügüler Tiyatro Salonu’nda düzenlenen konferanslara her gün yüzlerce vatandaşımız katılım sağlıyor. Ben hem konuşmacılarımıza hem de Nazilli’deki vatandaşlarımıza ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali’nin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini belirten Alıcık, “Nazilli Belediyesi olarak marka kent olma yolunda ilerleyen Nazillimizin tanıtımında büyük önem taşıyan bu tür sosyal etkinliklerimizi devam ettireceğiz” dedi.