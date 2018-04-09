Başkan Alıcık polisleri unutmadı

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 173’üncü yılı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Alıcık mesajında, “Güvenliğimiz tehlikeye girdiği zaman hatırladığımız polislerimiz, her geçen gün gelişen ve değişen şartlar altında, yeni suç tipleriyle başa çıkabilmek için, sürekli kendilerini geliştirmektedirler. Emniyet Teşkilatımız, sadece adi suçlarla değil, ülkemizi parçalamak isteyen vatan hainleriyle de canları pahasına mücadele etmektedir. Gece gündüz demeden, çok ağır çalışma şartları altında, hayatını tehlikeye atarak görev yapan polislerimiz, ekonomik olarak yaptıkları işin karşılığını alamamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlemesini önlemek, suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getiren Polis Teşkilatımıza müteşekkiriz. Emniyet Teşkilatımızın ve polisimizin, bundan sonra da şerefli mazisinden ve milletinden aldığı güçle, topluma güven veren hizmetlerini yüksek bir şuurla ve halkla bütünleşerek en iyi şekilde devam ettireceğine inancımın tam olduğunu belirtmek isterim. Bu vesile ile Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıldönümünde, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yâd ediyor, halkımızın huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan ve yurdumuzun her köşesinde özellikle de şehrimizde görev yapan tüm polislerin Polis Haftası’nı kutluyorum” dedi.