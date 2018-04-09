HABER

Başkan Alıcık polisleri unutmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 09:53 | Son Güncelleme

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 173’üncü yılı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.Başkan Alıcık mesajında, “Güvenliğimiz tehlikeye girdiği zaman hatırladığımız polislerimiz, her geçen gün gelişen ve değişen şartlar altında, yeni suç tipleriyle başa çıkabilmek için, sürekli kendilerini geliştirmektedirler.

Başkan Alıcık polisleri unutmadı

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 173’üncü yılı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.
Başkan Alıcık mesajında, “Güvenliğimiz tehlikeye girdiği zaman hatırladığımız polislerimiz, her geçen gün gelişen ve değişen şartlar altında, yeni suç tipleriyle başa çıkabilmek için, sürekli kendilerini geliştirmektedirler. Emniyet Teşkilatımız, sadece adi suçlarla değil, ülkemizi parçalamak isteyen vatan hainleriyle de canları pahasına mücadele etmektedir. Gece gündüz demeden, çok ağır çalışma şartları altında, hayatını tehlikeye atarak görev yapan polislerimiz, ekonomik olarak yaptıkları işin karşılığını alamamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlemesini önlemek, suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getiren Polis Teşkilatımıza müteşekkiriz. Emniyet Teşkilatımızın ve polisimizin, bundan sonra da şerefli mazisinden ve milletinden aldığı güçle, topluma güven veren hizmetlerini yüksek bir şuurla ve halkla bütünleşerek en iyi şekilde devam ettireceğine inancımın tam olduğunu belirtmek isterim. Bu vesile ile Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıldönümünde, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yâd ediyor, halkımızın huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan ve yurdumuzun her köşesinde özellikle de şehrimizde görev yapan tüm polislerin Polis Haftası’nı kutluyorum” dedi.

İşte Tosun'un son imajı!İşte Tosun'un son imajı!
Sancaktepe Aydos Ormanı'nda yangın!Sancaktepe Aydos Ormanı'nda yangın!
18 ilde FETÖ operasyonu! İkinci dalga başladı18 ilde FETÖ operasyonu! İkinci dalga başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses ve Hadise'nin yıllar önceki görüntüleri olay oldu!

İbrahim Tatlıses ve Hadise'nin yıllar önceki görüntüleri olay oldu!

6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı şaşırttı

6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı şaşırttı

Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

2019 seçimlerinin şifresi! İşte Erdoğan'ın yeni oyun planı

2019 seçimlerinin şifresi! İşte Erdoğan'ın yeni oyun planı

Emniyet Genel Müdürü açıkladı: Kriptolara, canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz

Emniyet Genel Müdürü açıkladı: Kriptolara, canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz

Türk lise öğrencisinden müthiş icat! Avrupa peşine düştü

Türk lise öğrencisinden müthiş icat! Avrupa peşine düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İstanbul hava durumuna dikkat

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İstanbul hava durumuna dikkat

Son dakika! Yüzlerce kişiyi dolandırmışlardı, Ankara'da yakalandılar

Son dakika! Yüzlerce kişiyi dolandırmışlardı, Ankara'da yakalandılar

Esenyurt'ta sokak ortasında dehşet!

Esenyurt'ta sokak ortasında dehşet!

Melih Gökçek'ten La Casa De Papel için bomba iddia: Ali Koç'a suikast, Gezi ve darbe işareti

Melih Gökçek'ten La Casa De Papel için bomba iddia: Ali Koç'a suikast, Gezi ve darbe işareti

Duran Kalkan'ın özel hemşiresi ABD'li terörist öldürüldü!

Duran Kalkan'ın özel hemşiresi ABD'li terörist öldürüldü!

Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamda yeni detaylar: En aktif dönemde oradaydı

Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamda yeni detaylar: En aktif dönemde oradaydı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.