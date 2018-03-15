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Başkan Alıcık, “Sevgi ve saygı önceliğimiz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 09:54 | Son Güncelleme

24 Mart Dünya Yaşlılar Haftası vesilesiyle kutlama mesajı yayınladı.Alıcık mesajında, “Toplumumuzun önemli kısmını oluşturan yaşlılarımız, yaşayan tecrübe abideleridir.

Başkan Alıcık, “Sevgi ve saygı önceliğimiz”

24 Mart Dünya Yaşlılar Haftası vesilesiyle kutlama mesajı yayınladı.
Alıcık mesajında, “Toplumumuzun önemli kısmını oluşturan yaşlılarımız, yaşayan tecrübe abideleridir. Tecrübelerini günümüze aktaran, milli değerlerimizi ve kültürümüzü yarınlarımıza taşıyan yaşlılarımız, hayatımızın en kıymetli değerleridir” dedi.
Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 18-24 Mart Dünya Yaşlılar haftası nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.
Başkan Alıcık mesajında, “Türk milleti tarihinin her döneminde yaşlısına gereken değeri ve önemi vermiştir. Ülke olarak bu geleneğe sahip çıktığımız sürece, geçmişten haberdar olacak ve geleceğe daha emin bir şekilde bakabileceğiz” sözlerini kaydetti.
“Hayat tecrübeleri ve geçmişten günümüze tanıklık ettikleri değerler ile yol gösterici birer ışık olan yaşlılarımızı, her daim el üstünde tutmuş bir millet olarak, hak ettikleri saygı ve sevgiyi göstermeli, sosyal, kültürel ve ekonomik haklara sahip ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamalıyız” diyen Alıcık, “Toplumumuzun önemli kısmını oluşturan yaşlılarımız, yaşayan tecrübe abideleridir. Geçmişimizin tecrübelerini günümüze aktaran, milli değerlerimizi ve kültürümüzü yarınlarımıza taşıyan yaşlılarımız, hayatımızın en kıymetli değerleridir. Tüm dünyada her yıl 18

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