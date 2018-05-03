Başkan Alıcık, Türkçülük Günü etkinliğine katıldı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Nazilli İlçe Belediye Başkanı MHP'li Haluk Alıcık, Tanrıdağ Türkçüler Derneği'nin 3 Mayıs Türkçülük Günü nedeniyle açtığı fotoğraf sergisini gezdi.
Tanrıdağ Türkçüler Derneği'nin 3 Mayıs Türkçülük Günü nedeniyle Nazilli Belediye Meydanı'nda açtığı fotoğraf sergisine, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık da katıldı. Dernek üyelerinin 3 Mayıs Türkçülük Günü'nü kutlayan Alıcık, 3 Mayıs ruhunun ilelebet yaşayacağını belirterek, "Türk milleti asırlar boyunca büyük mücadeleler vermiş, şu an üzerinde yaşadığımız toprakları bizlere emanet etmişlerdir. Bizlere düşen görev, onların yaktıkları Türkçülük meşalesini asırlar boyunca sönmeden gelecek nesillere aynı azim ve kararlılıkla ulaştırmaktır. Her zaman söylediğim gibi, bizim başka milletlere ve onların akıllarına ihtiyacımız yok. Bu milletin çocukları zekaları ve çalışkanlıkları ile Türkiye Cumhuriyeti'ni en ileri seviyeye taşıyacaktır. Onlara olan sevgimiz ve güvenimiz sonsuz. Bu duygu ve düşüncelerle Tanrıdağ Türkçüler Derneği'ne 3 Mayıs Türkçülük Günü nedeniyle düzenlemiş oldukları etkinlik nedeniyle teşekkür ediyor, Türk milletinin 3 Mayıs Türkçülük Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum" dedi.
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