Başkan Alıcık üç ailenin yüzünü güldürdü

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Yeşil Mahalle 771 sokakta çıkan yangında evleri küle dönen 3 aileye verdiği sözü yerine getirdi. Evleri baştan sona yenilenen aileler sevinç gözyaşları içinde Başkan Alıcık’a teşekkür etti.
Nazilli’de geçtiğimiz Temmuz ayında Yeşil Mahalle 771 sokakta çıkan yangında yan yana müstakil 3 ev küle dönmüştü.
Yangın nedeniyle mağdur olan ve evsiz kalan ailelere yardım elini uzatan Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine evlerin yenilenmesi talimatı verdi. Evleri baştan sonra yenilenen aileler, Başkan Alıcık’a teşekkür ederek, “Yangından sonra her şeyimizi kaybettik. Hem eşyalarımız hem de evimiz kullanılamaz hale geldi. En zor zamanlarımızda belediyemiz yanımızda oldu. Çok şükür evlerimize tekrar kavuştuk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Nazilli Belediyesi olarak her zaman mağdurun ve mazlumunun yanında olduklarının altını çizen Başkan Alıcık, “Yeşil Mahallemizde bulunan müstakil evde çıkan yangın hemen yanında bulunan evlere de sıçrayarak her şeyi kül etmiş durumdaydı. Bizde üzerimize düşen görevi yerine getirerek mağdur durumdaki ailelerimize yardım ettik. Evleri şu anda baştan sonra yenilenmiş durumda. Evlerimizin son kontrollerini yaparak ailelerimize anahtarlarını teslim ettik, güle güle otursunlar” diye konuştu.
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