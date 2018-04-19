Başkan Alıcık’ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayınladığı kutlama mesajında, “Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türk ve dünya çocuklarına armağan ettiği bu anlamlı günün, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için mutluluğun, huzurun ve başarının yeni bir başlangıcı olmasını temenni ediyorum” dedi.

“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm dünya çocuklarının kardeşçe kutladığı, barış içinde yaşanabilecek bir dünyanın tohumlarının atıldığı ilk ve tek çocuk bayramıdır” diyen Alıcık, “Türk çocuklarının bu onurlu görevi en güzel şekilde yerine getireceklerine inanan Atatürk de, bu büyük sevgi ve inancının bir ifadesi olarak bugünü Türk çocuklarına armağan etmiştir. Bugün bizlere düşen görevde, teslim aldığımız bu kutsal emaneti bizden sonra yaşatacak olan nesillere en ileri seviyede teslim etmektir. Hepimiz biliyoruz ki, medeniyet yarışının bir sonu yoktur. Bizler ulaşabildiğimiz en son noktada bayrağı sevgili çocuklarımıza emanet edeceğiz. Yüzlerinde gülücüklerin, kalplerinde sevgi ve umut çiçeklerinin hiç solmamasını temenni ettiğimiz, bunun için büyük gayret sarf ettiğimiz bütün çocuklarımızın ve Türk milletinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, tüm dünya çocuklarının barış ve huzur içinde yaşamasını diliyorum” şeklinde konuştu.