Başkan Altay: “Çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmak için çalışıyoruz”

“Çocuklarımız için farklı projeler üretiyoruz”

"Çocuklarımızın mutluluğu ve güler yüzü dünyaya değer" diyen Başkan Altay, Selçuklu Belediyesinin faaliyetlerinde çocukların her zaman öncelikli olduğunu kaydederek, "Çocuklarımızın mutluluğuna ortak olmak için birçok projeye imza atıyoruz. Selçuklu’da eğitim alanında Selçuklu Değerler Eğitimi Programı (SEDEP) ile 6. yılımızda çocuklarımıza değerlerimizi anlatıyor ve her yıl farklı etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bilgi birikimleriyle donanımlı nesiller olmalarının yanı sıra değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmeleri ve geleceğe hazırlamaları en büyük hedefimiz. Yine Selçuklu’da her yıl binlerce çocuğumuzu spor ile tanıştırıyoruz. Spora başlama yaşını 3’e indirdiğimiz Selçuklu’da yaz spor okulları ve yıl boyu spor okullarıyla binlerce çocuğumuza hizmet veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Selçuklu’nun en önemli ve değerli yatırımlarını çocuklar için yaptıklarını ifade eden Başkan Altay, "Mahallelere kazandırılan nitelikli parkların yanı sıra Kelebekler Vadisi Parkında açtığımız Macera Kulesi de çocuklarımızın en çok eğlendiği ve hoş vakit geçirdiği mekanlar arasında yer alıyor. Yine Selçuklu Belediyesi olarak geleceğin teminatı olan çocuklarımızın trafik eğitimini küçük yaşlarda kazanmalarını sağlamak ve trafikte kurallara uyan bilinçli nesiller yetişmesi amacıyla yapımına başladığımız Çocuk Trafik Eğitim Parkını tamamladık. Çocuklarımızın trafik eğitimini eğlenerek öğrenecekleri parkımızı inşallah en kısa sürede çocuklarımızın hizmetine sunacağız" şeklinde konuştu.