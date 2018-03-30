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Başkan Altay yazarlarla bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 13:11 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 54.

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 54. Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Konya Şubesi üyeleriyle bir araya geldi.
Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında TYB Konya Şubesi üyeleri Selçuklu Belediyesi tarafından, Sızma Mahallesine kazandırılan kütüphanede Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile bir araya geldi. Buluşmada kültürel yayınlar, kütüphane hizmetleri ve yapılabilecek projeler değerlendirildi.
Selçuklu’da her yıl geleneksel hale gelen etkinlikten dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Selçuklu Belediyesinin öncelikli alanlarından biri de eğitim faaliyetleri. 2009 yılından itibaren bina yapmaktan kütüphaneye, Selçuklu Değerler Eğitimi Programı (SEDEP)’ten Çanakkale’ye kadar eğitimin her alanına 137 milyon TL’lik bir bütçe ile destek sağladık. Eğitim çalışmalarımız içinde kütüphane hizmetleri de önemli bir yer tutuyor. Selçuklu Belediyesi, bugün 58 kütüphane ve 365 bin kitaba ulaştı. Merkez mahallere olduğu gibi dış mahallerimize de kütüphaneler kazandırıyoruz. Bu bağlamda, Sızma’da da çok güzel bir kütüphane hayata geçti ve çocuklarımıza hizmet veriyor. Amacımız eğitimin iyileştirilmesi, fiziki mekanların geliştirilmesi ve çocuklarımıza daha iyi imkan sunmak. Bunun için çalışıyor ve ülkemizin geleceğinin bugününden daha iyi olacağına inanıyoruz" dedi.

"Selçuklu eğitim çalışmalarıyla model oldu"
Selçuklu Belediyesinin hayata geçirdiği eğitim çalışmalarında büyük başarılar kaydettiğini ifade eden Başkan Altay, “Konya Okuyor projesi eğitimde çok güzel bir program olarak bir marka olma yolunda devam ediyor. Yine, SEDEP Milli Eğitim Bakanlığının müfredatında değerler eğitimi olarak yerini aldı ve bir marka projeye döndü. Bu yıl 3. yılına giren ‘Selçuklu Torunları Ecdadla Buluşuyor’ projesi 10. sınıflarımız için yeni bir vizyon ve bir memleket sevdası haline dönüştü. Bu çalışmaların yanında kütüphanelerimizde bu işin en önemli ayaklarından bir tanesi oldu. Bütün bu çalışmalara emek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu imkanların hepsi Selçuklu halkının oluşturduğu imkanlar. İnşallah bizler de iyi kullanmaya gayret ediyoruz. Bu kütüphaneler iyi bir neslin yetişmesine katkı sağlıyor. Hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Selçukluda kütüphanecilik faaliyetleri takdire şayan"
Selçuklu Belediyesi’ne kütüphane faaliyetlerinden dolayı teşekkür eden Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Hayri Erten, “Belediyemizin gerçekleştirdiği, ‘Selçuklu Okuyor’ kampanyası ‘Konya Okuyor’a dönüştü. İnşallah Selçuklu Belediyemiz sayesinde bu durum ‘Türkiye Okuyor’ a dönüşecek. Artık okuyan bir nesil geliyor ve bu konuda çok ümitliyiz. Türkiye Yazarlar Birliği olarak bu yöndeki çalışmalara katkı vermekten çok memnun oluyoruz. Bir nesil, bir toplum ancak eğitime verdiği değer ile değişir diye düşünüyorum. Benim kırsaldan şehre olan göçü önlemek adına bir hayalim vardı. Bu hayalin içinde kırsaldaki kütüphanelerin canlanması, yeni kütüphanelerin oluşturulması ve burada okuyan gençlere daha kaliteli eğitim verilmesi vardı. Selçuklu Belediyemiz buralara kazandırdığı kütüphaneler ile bu hayalimin ilk ve en önemli adımını atmış oldu. Belediyemiz sadece Konya’nın sadece merkezi değil kırsalı da çok ciddi kütüphane yatırımları aldı. Bütün bu hizmetlerden dolayı Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.
Başkan Altay, Yazarlar Birliği Buluşmasının ardından Sızma Anaokulu ve Sızma İlkokulunu da ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

Başkan Altay yazarlarla bir araya geldi

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Başkan Altay yazarlarla bir araya geldi

Başkan Altay yazarlarla bir araya geldi
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Başkan Altay yazarlarla bir araya geldi

Başkan Altay yazarlarla bir araya geldi
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Başkan Altay yazarlarla bir araya geldi

Başkan Altay yazarlarla bir araya geldi
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Başkan Altay yazarlarla bir araya geldi

Başkan Altay yazarlarla bir araya geldi
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Başkan Altay yazarlarla bir araya geldi

Başkan Altay yazarlarla bir araya geldi
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Başkan Altay yazarlarla bir araya geldi

Başkan Altay yazarlarla bir araya geldi
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