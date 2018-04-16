Başkan Altuğ: “Üretimin verimliliği açısından kümelenmeyi önemsiyoruz”

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ve yönetimi’ne, hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.
Ziyaretler kapsamında 33. Meslek Komitesi üyeleri, 14. Meslek Komitesi üyeleri, Dörtyol Sanayi Çarşısı Güzelleştirme Derneği Başkanı İsmail Günay, 15 Temmuz Milli İrade Derneği Genel Başkanı Ali İnci, Sanayi İl Müdürü Özcan Keskin ve dernek ile stk’ların yönetim kurulu üyeleri, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ve Meclis Başkanı Talip Kuriş’i makamında ziyaret etti.
Ziyaretlerde konuşan Başkan Altuğ, sektörel güçlenme anlamında kümelenmenin gerekliliğine değinerek, “Vizyon olarak var olanın üzerine artı katarak ilerlemekten yanayız. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası olarak ilimiz ve bölgemiz adına iş dünyasının süreçlerini hızlandırarak, gelişmeye odaklanarak çalışmayı hedefliyoruz. Önceliğimiz her zaman bu şehrin ve üyelerimizin menfaatlerini korumaktır. Sektörel birliktelik, üretimin verimliliği ve düzenli sanayileşme açısından kümelenmeyi her zaman destekliyoruz. İlimizi yatırımlara hazır hale getirmeye gayret ederken, yatırımları da ilimizin doğasını doğal potansiyelini bozmayacak şekilde düzenlemek bizim, hem Sakaryalı olarak hem de SATSO olarak görevimizdir” dedi.
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