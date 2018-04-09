HABER

Başkan Asya, Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıldönümünü kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 09:41 | Son Güncelleme

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Polis Haftası münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.Türk Polis Teşkilatının 173’üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Belediye Başkanı Feyat Asya, emniyet teşkilatının Türkiye’de huzur ve güven ortamının sağlanmasında hayati önemi olan kurumlardan birisi olduğuna dikkat çekti.

Başkan Asya, Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıldönümünü kutladı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Polis Haftası münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.
Türk Polis Teşkilatının 173’üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Belediye Başkanı Feyat Asya, emniyet teşkilatının Türkiye’de huzur ve güven ortamının sağlanmasında hayati önemi olan kurumlardan birisi olduğuna dikkat çekti. Başkan Asya, “Toplumda, huzur ve güven ortamının tesis edilmesinin yanı sıra, kamu düzeninin korunması, asayişin sağlanması, suç işlenmesini önleyici tedbirlerin alınması ve olayların aydınlatılarak faillerin adalete teslim edilmesi, polislerimiz tarafından gerçekleştirilen önemli görevler arasında yer almaktadır. 1845 yılında kurulan ve bugüne kadar güvenlik ve düzeni sağlamakla görevli polis teşkilatı, çok zor çalışma koşullarına rağmen, gurur kaynağımız olmuştur. Fedakârca hizmet veren polis teşkilatımız, milletimizin kendisine olan güveni ve sevgisini arkasına alarak, takdire şayan başarılar elde etmiştir. Bu fedakârlığı gösteren emniyet mensuplarımızın çağın gereklerine göre kendini sürekli yenileyen, demokratik değerlere, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygıyı her koşulda gözeten bir anlayışla görev ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceklerine yürekten inanıyorum. Emniyet teşkilatımızın 173’üncü kuruluş yıldönümünde şehit polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yâd eder, teşkilat mensuplarının 10 Nisan Polis Haftası’nı kutlarım” dedi.

Amanoslar'da sıcak temas! Eylem hazırlığındaydılar...Amanoslar'da sıcak temas! Eylem hazırlığındaydılar...
Kanlı cuma! Acı haber geldiKanlı cuma! Acı haber geldi
Tosun'un karakutusu ortaya çıktı!Tosun'un karakutusu ortaya çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses ve Hadise'nin yıllar önceki görüntüleri olay oldu!

İbrahim Tatlıses ve Hadise'nin yıllar önceki görüntüleri olay oldu!

6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı şaşırttı

6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı şaşırttı

Türk lise öğrencisinden müthiş icat! Avrupa peşine düştü

Türk lise öğrencisinden müthiş icat! Avrupa peşine düştü

Son dakika! Suriye'de askeri üsse füze saldırısı iddiası

Son dakika! Suriye'de askeri üsse füze saldırısı iddiası

Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Ahmet Hakan bombayı patlattı! İşte 2019 seçimlerinde aday olacak isimler

Ahmet Hakan bombayı patlattı! İşte 2019 seçimlerinde aday olacak isimler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Yüzlerce kişiyi dolandırmışlardı, Ankara'da yakalandılar

Son dakika! Yüzlerce kişiyi dolandırmışlardı, Ankara'da yakalandılar

Esenyurt'ta sokak ortasında dehşet!

Esenyurt'ta sokak ortasında dehşet!

Melih Gökçek'ten La Casa De Papel için bomba iddia: Ali Koç'a suikast, Gezi ve darbe işareti

Melih Gökçek'ten La Casa De Papel için bomba iddia: Ali Koç'a suikast, Gezi ve darbe işareti

Duran Kalkan'ın özel hemşiresi ABD'li terörist öldürüldü!

Duran Kalkan'ın özel hemşiresi ABD'li terörist öldürüldü!

Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamda yeni detaylar: En aktif dönemde oradaydı

Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamda yeni detaylar: En aktif dönemde oradaydı

Adana'da öğrenci servisi devrildi!

Adana'da öğrenci servisi devrildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.