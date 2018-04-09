Başkan Asya, Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıldönümünü kutladı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Polis Haftası münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Türk Polis Teşkilatının 173’üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Belediye Başkanı Feyat Asya, emniyet teşkilatının Türkiye’de huzur ve güven ortamının sağlanmasında hayati önemi olan kurumlardan birisi olduğuna dikkat çekti. Başkan Asya, “Toplumda, huzur ve güven ortamının tesis edilmesinin yanı sıra, kamu düzeninin korunması, asayişin sağlanması, suç işlenmesini önleyici tedbirlerin alınması ve olayların aydınlatılarak faillerin adalete teslim edilmesi, polislerimiz tarafından gerçekleştirilen önemli görevler arasında yer almaktadır. 1845 yılında kurulan ve bugüne kadar güvenlik ve düzeni sağlamakla görevli polis teşkilatı, çok zor çalışma koşullarına rağmen, gurur kaynağımız olmuştur. Fedakârca hizmet veren polis teşkilatımız, milletimizin kendisine olan güveni ve sevgisini arkasına alarak, takdire şayan başarılar elde etmiştir. Bu fedakârlığı gösteren emniyet mensuplarımızın çağın gereklerine göre kendini sürekli yenileyen, demokratik değerlere, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygıyı her koşulda gözeten bir anlayışla görev ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceklerine yürekten inanıyorum. Emniyet teşkilatımızın 173’üncü kuruluş yıldönümünde şehit polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yâd eder, teşkilat mensuplarının 10 Nisan Polis Haftası’nı kutlarım” dedi.