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Başkan Asya’dan ‘üç aylar’ mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 10:21 | Son Güncelleme

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, üç ayların başlangıcı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.İslam inancında önemli bir yere sahip olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarının başlangıcı münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Belediye Başkanı Feyat Asya, “Mağfiretin, bereketin ve lütfun bol olduğu üç aylara bir kez daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Başkan Asya’dan ‘üç aylar’ mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, üç ayların başlangıcı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
İslam inancında önemli bir yere sahip olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarının başlangıcı münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Belediye Başkanı Feyat Asya, “Mağfiretin, bereketin ve lütfun bol olduğu üç aylara bir kez daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Regaib Kandiliyle başlayan, bin aydan hayırlı Kadir gecesiyle zirveye ulaşan kandiller zincirini içinde barındıran bu gecenin İslam alemine barış ve huzur getirmesini diler, tüm insanlığın birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.
İnsanların manevi huzur elde ettiği üç ayların bir fırsat olduğunu kaydeden Başkan Asya, “Recep ayının ilk cuma gecesi olan Regaip Kandili, adından da anlaşılacağı gibi, Allah-u Teâlâ’nın kullarına birçok lütuf ve ihsanda bulunduğu, az ibadetlerine karşılık çok sevap verdiği, kıymeti ve değeri büyük, rağbet edilmesi gereken bir mağfiret ve rahmet gecesidir. Bu aylarda Cenâb-ı Hakk’a yürekten yöneliş ve yakarışın, günahlardan arınmanın, kendimizi bulma ve bilmenin, nefsimizin yanıltıcı arzularından uzaklaşmanın imkânını yakalarız. Manevi coşkuyu daha fazla yaşadığımız ve kendimizi günahlardan arındırmak için fırsat gördüğümüz bu mübarek günlerin toplumun huzur ve refahının sağlanmasına vesile olmasını temenni ederim. Kardeşlik ve dayanışma duygularını arttıran, ruh dünyamızın aydınlanmasına vesile olan bugünler, Allah’a şükür imkanı bulacağımız özel günlerdir. Bunu fırsat bilerek bu aylarda; ilimizin, bölgemizin, ülkemizin ve gönül coğrafyamızın huzuru ve kardeşliğimizin pekişmesi için dua edelim. Yapacağımız duaların kabul edileceğine inancımız tamdır. Bu anlamlı günlerin ve ayların hayırlara vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

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