Başkan Ataç down sendromlu gençlerle buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla down sendromlu gençler ile bir araya geldi. Tepebaşı Belediyesi Gökkuşağı Kafe’de, 4 down sendromlu gencin yanı sıra zihinsel yetersizliği bulunan bireyler ile bir araya gelen Ataç, burada gençlerle sohbet ederek vakit geçirdi. Tepebaşı Belediyesi’nin Gökkuşağı Kafe projesi ve 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü hakkında görüşlerini paylaşan Başkan Ataç, “Bu kafemizi açalı yaklaşık 7 yıl oldu. Down sendromlu çocuklarımızın hizmet alması benim için çok önemliydi. Yapılan araştırmalarda böyle bir işi kolayca becerebileceklerini öğrendim. Neticede burayı hazırladık, çalışmalar başladı. Çocuklarımızın evden çıkmaları önemliydi. İşin diğer önemli tarafı, ilk başta aileleri ile birlikte gelip gidiyorlardı ama şimdi gençlerimiz kendileri istedikleri noktalarda gezebiliyorlar. Çünkü bu 7 yıl zarfında onların aldığı bazı eğitimlerle beraber kafalardaki engeller gidip, birey olma özelliklerini taşıyorlar. Dışarda çocuklarımızla karşılıyorum. Düğünlerde, Köprübaşı’nda, doktorlarda caddesinde gezerken karşılaşıyoruz. Böyle bir zaman içinde gerçekten çok geliştiler. Ama bu gelişmelerinde Anadolu Üniversitesi’nden bu konuyla ilgilenen Prof. Dr. Atilla Cavkaytar’ın da çok büyük etkileri oldu. Onlar teorik, biz de pratik yönünü tamamladığımız için burada bir bütün oluştu” diye konuştu.

“Onların bizden eksik tarafı yok”

Gökkuşağı Kafe sayesinde bireylerin birçok avantaj sağladığını ve kendilerini geliştirdiğini de ifade eden Ataç, “Artık sigortalı ve maaşlı olarak çalışabiliyorlar. Tahmin ediyorum 40’a yakın çocuğumuz var dışarda çalışan. Buradan 2 gencimiz de KPSS’yi kazanarak devlet memuru oldular, örnekleri çok az Türkiye’de. Ama down sendromlu çocuklar çalışamaz denilen bir ortamda, onlara görev verdiğinizde son derece iyi yapıyorlar. Müthiş dikkatleri var. Onların bizden eksik tarafı yok, aslında bir kromozom fazlalıkları var. Bu tip işleri son derece iyi yapabiliyorlar. Burası birçok belediyeye iyi örnek oldu. Bugün duyuyorum farklı belediyeler açmış veya özel şahıslar açmış aynı modeli sürdürebiliyorlar. Burayı işleten arkadaşlarımızın da çok büyük rolleri var. Burası Eskişehir’de önemli noktalardan biri oldu. Tertemiz, hijyenik bir mekan olunca insanlarımız da burayı tercih etmeye başladılar. Kadınlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Bütün toplantılarını, günlerini, dernek etkinliklerini burada yapıyorlar, buradaki çocuklarımızla beraber oluyorlar. Onların nasıl hizmet ettiklerini görüyorlar ve buranın elçisi gibi dışarıda reklamlarını yapıyorlar. Ödüller aldık ve çok önemliydi. Bu çocuklarımızı ne kadar sevsek, emek versek az. Şu anda burada bulunmaktan, onlarla sohbet etmekten çok büyük keyif alıyorum. Onların kafasının ardında bir şey yok. Tüm hareketleri düşünceleri, içleri dışları bir... Burada bir tek konu var onlarla paylaştığımız, o da sevgi” şeklinde konuştu.