Başkan Ataç down sendromlu gençlerle buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla down sendromlu gençler ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediyesi Gökkuşağı Kafe’de, 4 down sendromlu gencin yanı sıra zihinsel yetersizliği bulunan bireyler ile bir araya gelen Ataç, burada gençlerle sohbet ederek vakit geçirdi. Tepebaşı Belediyesi’nin Gökkuşağı Kafe projesi ve 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü hakkında görüşlerini paylaşan Başkan Ataç, “Bu kafemizi açalı yaklaşık 7 yıl oldu. Down sendromlu çocuklarımızın hizmet alması benim için çok önemliydi. Yapılan araştırmalarda böyle bir işi kolayca becerebileceklerini öğrendim. Neticede burayı hazırladık, çalışmalar başladı. Çocuklarımızın evden çıkmaları önemliydi. İşin diğer önemli tarafı, ilk başta aileleri ile birlikte gelip gidiyorlardı ama şimdi gençlerimiz kendileri istedikleri noktalarda gezebiliyorlar. Çünkü bu 7 yıl zarfında onların aldığı bazı eğitimlerle beraber kafalardaki engeller gidip, birey olma özelliklerini taşıyorlar. Dışarda çocuklarımızla karşılıyorum. Düğünlerde, Köprübaşı’nda, doktorlarda caddesinde gezerken karşılaşıyoruz. Böyle bir zaman içinde gerçekten çok geliştiler. Ama bu gelişmelerinde Anadolu Üniversitesi’nden bu konuyla ilgilenen Prof. Dr. Atilla Cavkaytar’ın da çok büyük etkileri oldu. Onlar teorik, biz de pratik yönünü tamamladığımız için burada bir bütün oluştu” diye konuştu.