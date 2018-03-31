Başkan Ataç’ın 2. İnönü Zaferi yıl dönümü mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 2. İnönü Zaferi’nin 97. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
2. İnönü Zafer’inin başarıya giden yolda dönüm noktası olduğuna değinen Başkan Ataç, zaferin 97. yıl dönümünü 1 Nisan’da coşkuyla kutladıklarını belirtti.
Başkan Ataç mesajında, “Büyük zafere giden yolda önemli bir dönüm noktası olan 2. İnönü Zaferi’nin 97. yıl dönümünü 1 Nisan’da coşkuyla kutluyoruz. 1921 yılının 23 Mart’ında başlayıp 31 Mart’ı 1 Nisan’a bağlayan gece sona eren 2. İnönü Savaşları Batı Cephesi’nde düşmana ağır kayıplar verdirdi. Mustafa Kemal Paşa, Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa’ya gönderdiği kutlama mesajında, ’Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makûs talihini de yendiniz’ derken, 2. İnönü Zaferi’nin önemine işaret etmekteydi. 2. İnönü Zaferi’nin yıl dönümünde, kurtuluş savaşımızın büyük komutanlarından İsmet İnönü’yü ve şehitlerimizi, saygı ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.
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