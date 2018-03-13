Başkan Ataç’ın ‘Hoş Geldin Bebek’ ziyaretleri sürüyor

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, dünyaya gözlerini yeni açan bebeklere ve ailelere ‘Hoş Geldin Bebek’ projesi kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.
Başkan Ataç son olarak Alınca Mahallesi’nde ikamet eden Çağla ve Yakup Kesikbaş çiftinin sevincini paylaştı. Alınca Mahalle Muhtarı İlyas Kesikbaş’ın da katıldığı ziyarette Eylül bebeği kucağına alarak seven Ataç, “Bir aileyi hayatta en çok mutlu eden olaylardan başında evlat sahibi olması gelir. Bu denli önemli ve mutluluk kaynağı olan bebeklerimizin sevincini paylaşmaktan ben de çok memnun oluyorum. Eylül’e güzel bir ömür diliyorum, hayırlı bir evlat olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.
Ataç ayrıca evde bulunan mahalle sakinleri ile de sohbet etti. Anne ve baba Kesikbaş da ziyaretinden ötürü Başkan Ataç’a teşekkürlerini iletti.
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