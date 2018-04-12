Başkan Ataç’tan Sabuncu’ya ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu’yu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Ziyaret sorasında bir açıklama yapan Başkan Ataç, “Geldiğimiz süreçte iktidar, kendisini eleştiren gazeteciler, ve yayıncılar için açtığı davalarla rekorlar kırıyor. Uzun tutukluluk süreleri ve senaryo suçlamalarla muhalif yayın organlarının sesi kısılmaya çalışılıyor. Pek çok gazete, televizyon, radyo, haber portalları, hatta kültür- sanat dergilerinin baskı altına alındığını, kapatıldığını ve satıldığını görüyoruz. Bunun en tipik örneğini Cumhuriyet Gazetesi yazarlarına yönelik baskı ve tutuklamalarda yaşadık, yaşıyoruz. Bugün de kısa süre önce uzun ve haksız bir tutukluluk sürecinin ardından tahliye olan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu’ya geçmiş olsun demek için Cumhuriyet Gazetesi’ndeyiz. Kalemini iyiden, doğrudan ve halktan yana kullanan tüm gazetecilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Başkan Ataç ziyarette Murat Sabuncu ve Gazeteci Orhan Erinç’e Devrim otomobilinin camdan yapılmış bir maketini armağan etti.
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