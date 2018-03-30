Başkan Atilla, Alatosun’da vatandaşlarla bir araya geldi

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Bağlar ilçesi Alatosun Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi, sorun ve taleplerini dinledi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Atilla, Ak Parti Diyarbakır Milletvekilleri Ebubekir Bal ve Galip Ensarioğlu ile birlikte Bağlar ilçesi Alatosun Mahallesinde vatandaşlarla buluştu. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Atilla, sorun ve taleplerini dinledi çözüm için ilgili birimlere talimat verdi. Alatosun’da geçen sezon 39 kilometre sıcak asfalt yol yaparak ilk kez bu hizmeti mahallelilerin hizmetine sunduklarını belirten Başkan Atilla, Büyükşehir Belediyesi’nin halka en iyi hizmeti sunmak için çalıştığını söyledi.
Vatandaşlar ise yapılan hizmetlerden memnun olduklarını belirterek, "Daha önce yolumuz çok kötüydü, Cumali Başkan yolumuzu yaparak büyük sorunumuzu çözüme kavuşturdu. Başkanımızın göreve gelmesiyle mahallemize alt yapı ve ulaşım hizmetlerinde kalite arttı. Büyükşehir Belediyesi şehrin her noktasına en iyi hizmeti götürüyor. Cumali Başkana teşekkür ederiz" diye konuştu.
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