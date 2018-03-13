Yenişehir ilçesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Bu şehri bu şehirde yaşayanlarla beraber yönetiyoruz" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Yenişehir ilçesi Ali Emri Caddesinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla beraber çay içip sohbet etti. Halkın Büyükşehir Belediyesinden beklentilerini soran Başkan Atilla, halkın isteklerine göre projeler yaptıklarını söyledi. Her kesimin görüşünü aldıklarını belirten Başkan Atilla, "Bu şehri bu şehirde yaşayanlarla beraber yönetiyoruz. Hemşehrilerimizin görüşleri bizim için değerlidir. Belediyemizin çalışmalarıyla halkımızın refah düzeyini yükseltiyoruz” diye konuştu.