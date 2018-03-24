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Başkan Atilla down sendromlu çocuklarla bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 17:42 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atillla, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle Ceylan Karavil Park Alışveriş Merkezinde büyükşehir belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı.Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atillla, Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen alışveriş merkezi kiralama ve yönetimi Apleona GVA Mülk Yönetim Hizmetleri Türkiye tarafından yapılan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en büyüğü olma özelliğini taşıyan Ceylan Karavil Park Alışveriş Merkezinde Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte down sendromlu çocuklarla bir araya geldi.

Başkan Atilla down sendromlu çocuklarla bir araya geldi

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atillla, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle Ceylan Karavil Park Alışveriş Merkezinde büyükşehir belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atillla, Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen alışveriş merkezi kiralama ve yönetimi Apleona GVA Mülk Yönetim Hizmetleri Türkiye tarafından yapılan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en büyüğü olma özelliğini taşıyan Ceylan Karavil Park Alışveriş Merkezinde Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte down sendromlu çocuklarla bir araya geldi. Başkan Atilla, down sendromlu çocuklarla tek tek ilgilenerek ailelerinin sorun ve taleplerini dinledi.

"Her down sendromlu çocuk bizim için çok değerlidir"
Başkan Atilla, down sendromlu çocukları önemsedikleri vurgulayarak, “Büyükşehir Belediyesi olarak down sendromlu çocuğumuz için Sümerpark Ortak Yaşam alanında futbol, basketbol, tenis ve birçok farklı spor branşında bedensel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak için çalışmalarımız devam ediyor. Her down sendromlu çocuk bizim için çok değerlidir. Down sendromlu çocuklarımızın sıkıntı ve taleplerini bizzat kendilerinden dinledik ve projelerimizi bunlara göre şekillendireceğiz’’ dedi.

Başkan Atilla down sendromlu çocuklarla bir araya geldi

Başkan Atilla down sendromlu çocuklarla bir araya geldi

Başkan Atilla down sendromlu çocuklarla bir araya geldi

Başkan Atilla down sendromlu çocuklarla bir araya geldi

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