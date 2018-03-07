Başkan Atilla: Eğer Kadın Umut İçindeyse, O Ülke De Umut İçindedir

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, "Eğer kadın mutluysa ülke de mutludur. Eğer kadın umut içindeyse, o ülke de umut içindedir. Kadınlarını dışlayan, ikinci sınıf muamele yapan ülkeler asla ilerleyemezler" dedi.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında kadınlara değer verilmesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Atilla, bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü de kutladı.

"Kadınlara yeterince fırsat tanımalı"

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, kadınların hayata katılması için fırsat verilmesi gerektiğini ifade ederek, "Kadınlar, bizim topraklarımızda hem toplumun hem ailenin temelidir. Bir anne, bir eş, bir evlat olarak kadın toplumu dönüştüren ve istikamet verendir. Eğer kadın mutluysa ülke de mutludur. Eğer kadın umut içindeyse, o ülke de umut içindedir. Kadınlarını dışlayan, ikinci sınıf muamele yapan ülkeler asla ilerleyemezler. Kadınlarımızın hayata daha çok katılmaları için onlara yeterince fırsat tanımalı ve önlerini açmalıyız. Okuma oranlarını artırmalı; sosyal, kültürel ve ekonomik hayatta ön plana çıkmalarını sağlamalı ve siyasette onlara daha çok alan açmalıyız" dedi.

Başkan Atilla, yerel yönetimler olarak kadınları desteklemek gibi görev ve sorumlulukları olduklarını belirterek, "Bizim medeniyet değerlerimize göre kadın kutsal bir varlıktır. Dolayısıyla kadınları korumak, kollamak ve onların daha mutlu ve huzurlu olmasını sağlamak bizlerin görevidir. Bizlerin de yerel yönetimler olarak, kadınları desteklemek gibi bir görevi ve sorumluluğu vardır. Ceylanpınar Belediyesi olarak, kadınlarımıza yönelik hizmetlerimizi bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da artırarak sürdüreceğimizi ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle Türkiye’mizin ve dünya üzerindeki tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, saygılarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.