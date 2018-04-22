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Başkan Atilla, koltuğunu Fatma Aslan’a devretti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 20:04 | Son Güncelleme

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Başkanlık makamını Fatma Aslan’a devretti.Damlacık İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’yı makamında ziyaret etti.

Başkan Atilla, koltuğunu Fatma Aslan’a devretti

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Başkanlık makamını Fatma Aslan’a devretti.
Damlacık İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’yı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Damlacık İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri kendi elleriyle hazırladıkları çiçeği Başkan Menderes Atilla’ya takdim etti. Ziyaret sonrasında Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Başkanlık makamını Fatma Aslan’a devretti. Damlacık İmam Hatip Ortaokulu 8.sınıf öğrencisi Fatma Aslan, temsili devir teslim töreninde Başkan Atilla’dan kurumun çalışmaları hakkında bilgi aldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle başkanlık koltuğuna oturan Aslan, büyük heyecan yaşarken taleplerini dile getirdi.
Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, dünya üzerinde sadece Türkiye’de çocuklara ait bir bayramın olduğunu ifade etti. Atilla, “Dünya üzerindeki hiç bir milletin çocuklarına armağan edilmiş bir bayram yok. 23 Nisan dünya çocuklarına armağan edilen ilk ve tek bayram olma özelliğini taşıyor. Bugün gönül rahatlığıyla başkanlık koltuğunu Fatma’ya devrettim. 1 saatlik bile olsa bugün Fatma’nın gösterdiği performans ile çocuklarımızın ne kadar yetenekli ve bilgi birikimlerinin olduğu gördük. Bugün ayrıca çocukluğumu da hissettim. Bizde küçükken zaman zaman belediye başkanlarımızı, kaymakamlarımızı ziyaret ederdik. Bende Fatma ile beraber 80’li yıllara döndüm. Biraz belediye hakkında bilgiler verdim. Belediyedeki birimleri gezdik. Fatma’nın verdiği talimatları tek tek yerine getireceğiz. Ben öncelikle tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, bu güzel bayramımızı çocuklarımıza armağan eden Mustafa Kemal Atatürk’ü ve şehitlerimizi minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.
Ardından Başkan Atilla, Aslan ile birlikte tüm birimleri gezerek belediyeyi tanıttı. Başkanlık koltuğuna oturan Aslan, çok heyecanlandığını söyleyerek, “Çok mutlu oldum. Çünkü Belediye Başkanı olmak gerçekten büyük bir görev Koca bir şehri, ilçeyi yönetmek gerçekten zor. Bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramını kutluyorum” dedi.

Başkan Atilla, koltuğunu Fatma Aslan’a devretti

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