Başkan Atilla, Sur ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi

Diyarbakır’ın Sur ilçesi Melik Ahmet Caddesinde yapılan cadde sağlıklaştırma çalışmalarını inceleyen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Sur ilçemiz tarihten aldığı güçle gelecekten umutlu" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Sur ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Sur ilçesi Melik Ahmet Caddesinde yapılan cadde sağlıklaştırma çalışmalarını inceleyen Başkan Atilla, esnafla görüştü. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Atilla, görüş ve talepleri dinledi.

Hükümetin desteğiyle Sur’un geliştiğini vurgulayan Başkan Atilla, "Sur ilçemiz tarihten aldığı güçle gelecekten umutlu" dedi.