Başkan Atilla ve eski Başbakan Yardımcısı Yılmaz, belediyenin hizmet alanlarında incelemelerde bulundu

Bazı temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır’a gelen eski Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve eski İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla ile birlikte Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet alanlarını ziyaret etti.
Eski Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve eski İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu’ya Başkan Atilla’nın yanı sıra AK Parti Milletvekilleri Ebubekir Bal, Galip Ensarioğlu ve İl Başkanı Süleyman Serdar Budak eşlik etti. Başkan Atilla, konuklarına Kent Meydanı’nı gezdirdi, yapılan çalışmaları anlattı. Başkan Atilla ve beraberindekiler daha sonra konutların yıkımın tamamlandığı tarihi Kırklar Dağı’nda incelemelerde bulundu.
Başkan Atilla ve protokol üyeleri ardından Öğretmen Evi’nde düzenlenen Güneydoğu Ortak Akıl Platformu tanıtım programına katıldı.
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