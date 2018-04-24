Başkan Ay, gece geç saatlere kadar vatandaşları dinledi

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, hafta sonunda da vatandaşların taleplerini dinledi. Geç saate kadar makamında randevuları kabul eden Başkan Ay vatandaşların taleplerine kısa sürede çözüm üretilmesi konusunda kurmaylarına talimat verdi.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay hafta sonunda da mesaiye devam etti. Düzce Belediye başkanlığı makamında randevu talep eden vatandaşlarla buluşan Başkan Ay dikkatle dinlediği talep ve önerilere karşı kurmayları ile istişare ederek gereken çalışmaların yapılması konusunda talimat verdi. Daha güzel bir Düzce için, hizmetlerin daha verimli sağlanması adına vatandaş taleplerinin büyük öneme sahip olduğunu belirten Başkan Ay şöyle konuştu: “Belediyemizin çalışmaları vatandaş talebi doğrultusunda olmalıdır. Bu şehri yaşayan hemşerilerimizin çalışmalarımızın verimliliği konusunda söyleyeceği bir söz mutlaka olmalı. Onların talep ve önerileri bizim yol haritamızdır. Hükümetimizin de yerel yönetimler stratejisi doğrultusunda ‘milletin emrinde kutlu yürüyüşe devam’ diyerek devraldığımız bu bayrağı daha da üst seviyelere taşımak için çalışıyoruz. Bugün de burada, yüzden fazla vatandaşımızı dinledik, taleplerini isteklerini not aldık. Hepsinin değerlendirilmesi ve çözüm üretilmesi noktasında çalışmalarımıza devam edeceğiz.”