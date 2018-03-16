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Başkan Ay, "Şahadet Türk milleti için gururdur"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 15:40 | Son Güncelleme

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 103’üncü yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında şehitlik mertebesinin Türk Milleti için önemine vurgu yaptı.Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 103’üncü yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Ay, "Şahadet Türk milleti için gururdur"

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 103’üncü yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında şehitlik mertebesinin Türk Milleti için önemine vurgu yaptı.
Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 103’üncü yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Dursun Ay mesajında vatan savunması ile şehitlik mertebesinin Türk Milleti için ifade ettiği anlama vurgu yaparak “Tarih boyunca Türk Milleti bağımsızlığı ve gelecek neslin bekası için mücadelesine devam etmiştir. Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele döneminden bu yana sürdürülen vatan müdafaasında binlerce evladımız şehadet şerbetini içti. Böyle şanlı bir tarihe sahip milletin ferdi olmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyorum. Türkiye Cumhuriyeti, Çanakkale’de yazılan destan ile 783.562 km’nin Türk Milletine ait olduğunu cümle aleme göstermiştir. Şairin de dediği gibi ‘bu vatan, toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır’ Şimdi bugün de hain terör örgütlerine karşı yürüttüğümüz Fırat Kalkanı’nda Zeytin Dalı’nda tıpkı Çanakkale’deki ataları gibi şehadete yürüyen nice yiğitlerimiz oldu. Vatan toprağının bir karışına düşman bastırmayan, anasından, babasından ailesinden geçerek sınır hudutlarında nöbette olan Türk Askerimizi Allah muvaffak eylesin. 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla onların nezdinde geçmişten bugüne tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyor, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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