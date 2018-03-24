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Başkan Ayaz: “Başiskele’nin başarısında muhtarların payı büyük”

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 12:14 | Son Güncelleme

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, “Başiskele’nin takdire şayan başarısında muhtarlarımızın payı çok büyüktür" dedi.Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, Aylık Olağan Muhtarlar toplantısına katıldı.

Başkan Ayaz: “Başiskele’nin başarısında muhtarların payı büyük”

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, “Başiskele’nin takdire şayan başarısında muhtarlarımızın payı çok büyüktür" dedi.
Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, Aylık Olağan Muhtarlar toplantısına katıldı. 37 mahallenin muhtarı ile bir araya gelen Başkan Ayaz muhtarlalar karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.
Yaptığı konuşmasında muhtarların önemine değinen Ayaz, “Başiskele’nin takdire şayan başarısında muhtarlarımızın payı çok büyüktür. 37 mahallede sürekli halkla iç içeyiz, bu ziyaretlerimizi siz muhtarlarımızla birlikte yaparak projelerimizi halkımızın ve sizlerin talepleri doğrultusunda şekillendiriyoruz, tespit edilen sorunları vatandaşlarımızın sesi olan siz muhtarlarımızla en kısa sürede çözüme ulaştırıyoruz” diye konuştu.

Başkan Ayaz: “Başiskele’nin başarısında muhtarların payı büyük”

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